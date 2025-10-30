  • Menu
Baahubali: The Epic: బాహుబలి రీ రిలీజ్‌.. రివ్యూ ఇచ్చిన మహేశ్‌బాబు కుమారుడు గౌతమ్‌
Baahubali: The Epic: పాన్ ఇండియా సినిమాకు పునాది వేసి, తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచ స్థాయిలో నిలబెట్టిన చిత్రం 'బాహుబలి'. ఈ ఎపిక్ మూవీ ఇప్పుడు మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమైంది. ఈ రెండు భాగాలను కలిపి ఒకే సినిమాగా, 'బాహుబలి: ది ఎపిక్‌' (Baahubali: The Epic) పేరుతో అక్టోబర్ 31న రీ-రిలీజ్ కానుంది.

విదేశాల్లో ఒకరోజు ముందే సందడి మొదలుపెట్టిన ఈ చిత్రాన్ని మహేశ్‌ బాబు కుమారుడు గౌతమ్‌ ఘట్టమనేని (Gautham Ghattamaneni) ఓవర్సీస్‌లో వీక్షించారు. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద థియేటర్‌లో ఈ సినిమాను చూసిన గౌతమ్, తన అనుభూతిని పంచుకున్నారు.

ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని అనుభవం

గౌతమ్‌ ఈ సినిమాపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. "ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద థియేటర్‌లో 'బాహుబలి: ది ఎపిక్‌' ని చూడడం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని అనుభవం. ఇప్పుడు కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపేశాడో తెలుసుకోవడానికి రెండేళ్లు వేచిచూడాల్సిన అవసరం లేదు. కొత్తగా ఎడిట్ చేసిన తర్వాత ఈ చిత్రం మరింత అద్భుతంగా ఉంది. తెలుగు సినిమాకు అంతర్జాతీయంగా ఇంత ఆదరణ దక్కడం చాలా ఆనందంగా ఉంది," అని తెలిపారు.

"నేను ఈ సినిమాలు చూస్తూ పెరిగాను. ఇప్పుడు ఈ రెండు భాగాలను ఒకేసారి చూడడం కొత్తగా ఉంది. నిజంగానే ఇది ఎపిక్‌ సినిమా. ప్రతి సెకనుకు గూస్‌బంప్స్‌ వస్తున్నాయి. ఆ అనుభూతిని మాటల్లో చెప్పలేను. అంత అద్భుతంగా ఉంది. క్రేజీ ఫీలింగ్!" అని తన ఉత్సాహాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

రాజమౌళి-మహేశ్‌ ప్రాజెక్ట్‌పై సరదా వ్యాఖ్య

ఇక, మహేశ్ బాబు హీరోగా రాజమౌళి (S.S Rajamouli) దర్శకత్వంలో రాబోయే SSMB 29 సినిమా గురించి తనను అడగవద్దని గౌతమ్ సరదాగా కోరారు. ఆ సినిమాకు సంబంధించిన వివరాలు తనకేం తెలియదని చెప్పి నవ్వులు పూయించారు.

