  • Menu
Home  > సినిమా

Ayalaan OTT Release: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన 'అయలాన్'.. ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?

Ayalaan OTT Release: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన అయలాన్.. ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
x
Highlights

శివకార్తికేయన్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'అయలాన్' ఎట్టకేలకు తెలుగు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. జనవరి 7 నుండి 'ఆహా' వీడియోలో ఈ సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

తమిళ వర్సటైల్ హీరో శివకార్తికేయన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ జంటగా నటించిన చిత్రం 'అయలాన్'. 2024 సంక్రాంతి కానుకగా తమిళంలో విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద ₹83 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది. అయితే, అప్పట్లో ఈ సినిమా తెలుగు వెర్షన్ థియేటర్లలో కానీ, ఓటీటీలో కానీ విడుదల కాలేదు.

స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ?

ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఆహా' (aha) ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను దక్కించుకుంది. జనవరి 7 (నేటి) నుండి ఈ సినిమా ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. "విధిని భవిష్యత్తు కలవబోతుంది.. అయలాన్ ఇప్పుడు మీ ఆహాలో" అంటూ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

సినిమా విశేషాలు:

విభిన్నమైన కథ: భూమిపైకి వచ్చిన ఒక ఏలియన్ (గ్రహాంతరవాసి), ఒక యువకుడు కలిసి భూమిని ఒక భారీ విపత్తు నుండి ఎలా కాపాడారనేదే ఈ సినిమా కథ.

సిద్ధార్థ్ వాయిస్: ఈ చిత్రంలో ఏలియన్ పాత్రకు టాలెంటెడ్ హీరో సిద్ధార్థ్ వాయిస్ ఓవర్ అందించడం విశేషం.

రెమ్యూనరేషన్ తీసుకోలేదు: సినిమాపై ఉన్న నమ్మకంతో హీరో శివకార్తికేయన్, సిద్ధార్థ్ ఇద్దరూ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎలాంటి రెమ్యూనరేషన్ తీసుకోకుండా సహకరించారు.

సంగీతం: ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ ఈ చిత్రానికి అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించారు.

ఎనిమిదేళ్ల ప్రయాణం..

నిజానికి ఈ సినిమా షూటింగ్ దాదాపు 8 ఏళ్ల క్రితమే ప్రారంభమైంది. భారీ గ్రాఫిక్స్ (VFX), ఇతర ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల విడుదల ఆలస్యమవుతూ వచ్చింది. ఎట్టకేలకు 2024లో థియేటర్లలో హిట్ కొట్టి.. ఇప్పుడు 2026లో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఓటీటీ ద్వారా అలరించడానికి వచ్చేసింది.

శివకార్తికేయన్ ఈ సంక్రాంతికి 'పరాశక్తి' సినిమాతో థియేటర్లలోకి వస్తుండగా, అంతకంటే ముందే ఆయన హిట్ సినిమా 'అయలాన్' ఓటీటీలో రావడం మెగా ఫ్యాన్స్‌కు అండ్ సినిమా లవర్స్‌కు మంచి ఊరటనిస్తోంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick