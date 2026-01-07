Ayalaan OTT Release: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన 'అయలాన్'.. ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
శివకార్తికేయన్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'అయలాన్' ఎట్టకేలకు తెలుగు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. జనవరి 7 నుండి 'ఆహా' వీడియోలో ఈ సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
తమిళ వర్సటైల్ హీరో శివకార్తికేయన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ జంటగా నటించిన చిత్రం 'అయలాన్'. 2024 సంక్రాంతి కానుకగా తమిళంలో విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద ₹83 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. అయితే, అప్పట్లో ఈ సినిమా తెలుగు వెర్షన్ థియేటర్లలో కానీ, ఓటీటీలో కానీ విడుదల కాలేదు.
స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ?
ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'ఆహా' (aha) ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను దక్కించుకుంది. జనవరి 7 (నేటి) నుండి ఈ సినిమా ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. "విధిని భవిష్యత్తు కలవబోతుంది.. అయలాన్ ఇప్పుడు మీ ఆహాలో" అంటూ అధికారికంగా ప్రకటించారు.
సినిమా విశేషాలు:
విభిన్నమైన కథ: భూమిపైకి వచ్చిన ఒక ఏలియన్ (గ్రహాంతరవాసి), ఒక యువకుడు కలిసి భూమిని ఒక భారీ విపత్తు నుండి ఎలా కాపాడారనేదే ఈ సినిమా కథ.
సిద్ధార్థ్ వాయిస్: ఈ చిత్రంలో ఏలియన్ పాత్రకు టాలెంటెడ్ హీరో సిద్ధార్థ్ వాయిస్ ఓవర్ అందించడం విశేషం.
రెమ్యూనరేషన్ తీసుకోలేదు: సినిమాపై ఉన్న నమ్మకంతో హీరో శివకార్తికేయన్, సిద్ధార్థ్ ఇద్దరూ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎలాంటి రెమ్యూనరేషన్ తీసుకోకుండా సహకరించారు.
సంగీతం: ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ ఈ చిత్రానికి అద్భుతమైన సంగీతాన్ని అందించారు.
ఎనిమిదేళ్ల ప్రయాణం..
నిజానికి ఈ సినిమా షూటింగ్ దాదాపు 8 ఏళ్ల క్రితమే ప్రారంభమైంది. భారీ గ్రాఫిక్స్ (VFX), ఇతర ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల విడుదల ఆలస్యమవుతూ వచ్చింది. ఎట్టకేలకు 2024లో థియేటర్లలో హిట్ కొట్టి.. ఇప్పుడు 2026లో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఓటీటీ ద్వారా అలరించడానికి వచ్చేసింది.
శివకార్తికేయన్ ఈ సంక్రాంతికి 'పరాశక్తి' సినిమాతో థియేటర్లలోకి వస్తుండగా, అంతకంటే ముందే ఆయన హిట్ సినిమా 'అయలాన్' ఓటీటీలో రావడం మెగా ఫ్యాన్స్కు అండ్ సినిమా లవర్స్కు మంచి ఊరటనిస్తోంది.