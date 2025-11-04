  • Menu
46 ఏళ్ల వయసులోనూ అదరగొడుతున్న నర్గిస్ ఫక్రి.. తండ్రిది పాకిస్థాన్‌, ముగ్గురితో డేటింగ్‌, ఇంకా గ్లామర్‌ తగ్గే పేరే లేదు!

Highlights

46 ఏళ్ల వయసులోనూ గ్లామర్‌తో బాలీవుడ్‌లో హాట్‌గా కొనసాగుతున్న నర్గిస్ ఫక్రి జీవితం ఆసక్తికరం. తండ్రి పాకిస్థానీ, తల్లి చెక్ రిపబ్లిక్‌కి చెందిన ఈ బ్యూటీ ముగ్గురితో డేటింగ్‌ చేసి, 2025లో పెళ్లి చేసుకుంది.

46 ఏళ్ల వయసులోనూ తన హాట్ లుక్స్‌తో సోషల్‌ మీడియాలో సెన్సేషన్‌గా మారింది బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ నర్గిస్ ఫక్రి (Nargis Fakhri). ఫోటోషూట్లు, ఈవెంట్స్‌, స్పెషల్‌ సాంగ్స్‌లో బోల్డ్‌ లుక్స్‌తో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.

హాట్ లుక్స్‌తో సోషల్ మీడియా లో దుమ్మురేపుతున్న నర్గిస్

నర్గిస్ ఫక్రి తాజాగా షేర్ చేసిన ఫోటోలు అభిమానులను ఉర్రూతలూగిస్తున్నాయి. 46 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె అందం, ఫిట్‌నెస్‌ చూసి అభిమానులు షాక్‌ అవుతున్నారు. “ఇంత వయసు అంటే నమ్మలేమ్!” అనే కామెంట్లు నెట్‌జన్లు కురిపిస్తున్నారు.

పాకిస్థానీ తండ్రి, చెక్ రిపబ్లిక్ తల్లి

న్యూయార్క్‌లో జన్మించిన నర్గిస్ ఫక్రి తండ్రి పాకిస్థాన్‌కు చెందినవారు, తల్లి చెక్ రిపబ్లిక్‌ వాసి. చిన్నప్పటి నుంచే మోడలింగ్‌ రంగంపై ఆసక్తి పెంచుకున్న ఆమె, బాలీవుడ్‌లో స్టార్‌గా ఎదిగింది.

రాక్ స్టార్‌ తో గ్రాండ్ ఎంట్రీ

  1. 2011లో రణబీర్ కపూర్‌తో కలిసి వచ్చిన రొమాంటిక్‌ మూవీ ‘రాక్‌ స్టార్‌’ (Rockstar) ద్వారా నర్గిస్ బాలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టింది. ఆ సినిమా ఘనవిజయం సాధించడంతో ఆమెకు స్టార్‌డమ్‌ దక్కింది.
  2. తర్వాత మద్రాస్ క్యాఫే, మేన్ తేరా హీరో, హౌస్‌ఫుల్‌ 3 వంటి చిత్రాల్లో నటించింది. ఇటీవల ఆమె ‘హౌస్‌ఫుల్‌ 5’ సినిమాలో కనిపించింది.

ముగ్గురితో డేటింగ్‌, చివరికి పెళ్లి

నర్గిస్ ఫక్రి వ్యక్తిగత జీవితం కూడా చాలా చర్చనీయాంశమైంది.

  1. 2013లో నటుడు ఉదయ్ చోప్రాతో డేటింగ్‌ మొదలుపెట్టి, 2017లో విడిపోయింది.
  2. తర్వాత 2018లో ఫిల్మ్ మేకర్ మ్యాట్ అలొంజోతో రిలేషన్‌ కొనసాగించింది.
  3. అనంతరం కశ్మీరీ బిజినెస్‌మ్యాన్‌ **టోనీ బెయిగ్‌ (Tony Beig)**తో ప్రేమలో పడి, ఆరేళ్ల డేటింగ్‌ తర్వాత 2025లో వివాహం చేసుకుంది.

46 ఏళ్ల వయసులోనూ అదిరే గ్లామర్

వయసు పెరిగినా నర్గిస్‌ అందం మాత్రం తగ్గలేదు. రెగ్యులర్‌ వర్కౌట్స్‌, హెల్తీ డైట్‌తో యూత్‌ఫుల్‌ గ్లోను మెయింటైన్‌ చేస్తోంది. ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఫాలోవర్స్‌ సంఖ్య ప్రస్తుతం 12 మిలియన్లకు పైగా ఉంది.

