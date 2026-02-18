Anuapama Parameswaran: అనుపమ పరమేశ్వరన్ 'బర్త్డే' గిఫ్ట్: క్రేజీ థ్రిల్లర్లో ఛాన్స్..
Anuapama Parameswaran: టాలీవుడ్ 'లిటిల్ మెస్మరైజర్' అనుపమ పరమేశ్వరన్ కెరీర్ ఇప్పుడు టాప్ గేర్లో దూసుకుపోతోంది. కార్తికేయ-2, టిల్లు స్క్వేర్ వంటి విజయాలతో గోల్డెన్ లెగ్గా మారిన ఈ బ్యూటీ, నేడు (ఫిబ్రవరి 18) తన పుట్టినరోజును జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా తన అభిమానులకు అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది అనుపమ. ఆమె కథానాయికగా ఒక భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.
సక్సెస్ఫుల్ కాంబినేషన్ రిపీట్:
గతంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్, దర్శకుడు ఆర్జే షాన్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్పై సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడు అదే కాంబినేషన్ వెండితెరపై మ్యాజిక్ చేయడానికి సిద్ధమైంది. ఒక ఇంటెన్స్ సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమాను Ess Kay Gee ఎంటర్టైన్మెంట్ మరియు బెంచ్మార్క్ స్టోరీటెల్లర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.
స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ రంగంలోకి:
బాలీవుడ్లో 'రుస్తుం', 'ప్యాడ్ మ్యాన్', 'టాయిలెట్: ఏక్ ప్రేమ్ కథ' వంటి నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ సినిమాలు అందించిన ప్రముఖ నిర్మాత ప్రేరణ అరోరాతో పాటు శివిన్ నారంగ్, కిరణ్ బల్లపల్లి ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. జటాధర వంటి వైవిధ్యమైన చిత్రాలను నిర్మిస్తున్న ఎస్కేజీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ సినిమాతో తమ నిర్మాణ విలువలను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది.
షూటింగ్ అప్డేట్:
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. మే నెలలో ఈ చిత్ర షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. సినిమా టైటిల్ను త్వరలోనే ప్రకటించనున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది. కేవలం గ్లామర్ పాత్రలకే పరిమితం కాకుండా, నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న 'రాక్షసుడు' వంటి థ్రిల్లర్ సినిమాలతో ఆకట్టుకున్న అనుపమకు, ఈ సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం అనుపమ చేతిలో 'క్రేజీ కళ్యాణం'తో పాటు మరికొన్ని క్రేజీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. తన పుట్టినరోజున ఈ అనౌన్స్మెంట్ రావడంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.