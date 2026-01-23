Anil Ravipudi’s నెక్ట్స్ మూవీ ఎవరితో? మరోసారి 'కేసరి' తోనేనా.. బాలయ్యపైనే ఆశలు!
మెగాస్టార్తో హిట్ కొట్టిన అనిల్ రావిపూడి నెక్ట్స్ సినిమాపై సస్పెన్స్. వెంకీ మూవీ లేట్ అవ్వడంతో మళ్లీ బాలయ్యతోనే సినిమా చేసే అవకాశం.
వరుస విజయాలతో టాలీవుడ్లో 'సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్'గా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న అనిల్ రావిపూడి, ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారారు. ఈ సంక్రాంతికి మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ వంటి బ్లాక్బస్టర్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్న ఆయన, తదుపరి ప్రాజెక్ట్ను ఎవరితో చేయబోతున్నారనే దానిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, అనిల్ మళ్లీ నందమూరి బాలకృష్ణ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
‘భగవంత్ కేసరి’పై అనిల్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో అనిల్ రావిపూడి తన కెరీర్లో మైలురాయిగా నిలిచిన ‘భగవంత్ కేసరి’ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
బాలయ్య కోసం ప్రత్యేకంగా కష్టపడి రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ అది అని ఆయన తెలిపారు.
ఈ చిత్రం కమర్షియల్ హిట్తో పాటు 71వ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల్లో 'ఉత్తమ చిత్రంగా' నిలవడం దర్శకుడిగా తనకెంతో సంతృప్తిని ఇచ్చిందని అన్నారు.
అయితే, సినిమా విడుదల సమయంలో ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల (చంద్రబాబు అరెస్ట్ ప్రభావం) అభిమానుల నుంచి రావాల్సినంత స్పందన రాలేదని, లేదంటే ఈ సినిమా ఇంకా పెద్ద విజయం సాధించేదని అనిల్ అభిప్రాయపడ్డారు.
రేసులో లేని వెంకీ, చిరు.. అందుకే బాలయ్యే ఆప్షన్?
అనిల్ రావిపూడి వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతిని కూడా టార్గెట్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. కానీ ఆయన రెగ్యులర్ హీరోల కాల్షీట్లు ప్రస్తుతం ఖాళీగా లేవు:
- మెగాస్టార్ చిరంజీవి: ఇప్పటికే శ్రీకాంత్ ఓదెల మరియు బాబీ కొల్లి సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు.
- వెంకటేష్: త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ షూటింగ్లో ఉన్నారు. ఈ సినిమా మే నెలలో విడుదల కానుంది, కాబట్టి వెంటనే అనిల్తో సినిమా పట్టాలెక్కే అవకాశం తక్కువ.
మరోవైపు, బాలయ్య-గోపీచంద్ మలినేని సినిమా బడ్జెట్ కారణాల వల్ల ఆలస్యమయ్యేలా కనిపిస్తోంది. ఈ గ్యాప్లో అనిల్ రావిపూడి దగ్గర ఉన్న ఒక పవర్ఫుల్ స్క్రిప్ట్కు బాలయ్య గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందని ఫిల్మ్ నగర్ టాక్.
అభిమానుల్లో పెరుగుతున్న అంచనాలు
'భగవంత్ కేసరి'తో బాలకృష్ణలోని కొత్త కోణాన్ని చూపించిన అనిల్, ఈసారి మరే రేంజ్ మాస్ ఎంటర్టైనర్ను ప్లాన్ చేస్తున్నారో అని నందమూరి అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ కాంబినేషన్ మళ్లీ సెట్స్ పైకి వెళ్తే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు తిరగరాయడం ఖాయమని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.