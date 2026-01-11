  • Menu
Anil Ravipudi Reveals Plans? 'శంకర వరప్రసాద్' యూనివర్స్‌పై అనిల్ రావిపూడి క్లారిటీ!

Highlights

దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి చిరంజీవి-వెంకటేష్ కాంబినేషన్‌లో ఒక క్రేజీ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. 'వరప్రసాద్ యూనివర్స్'పై ఆయన ఇచ్చిన తాజా క్లారిటీ మరియు భవిష్యత్ సినిమాల వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.

టాలీవుడ్‌లో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా 'సినిమాటిక్ యూనివర్స్'ల హవా నడుస్తోంది. లోకేష్ కనగరాజ్ నుంచి ప్రశాంత్ వర్మ వరకు అందరూ తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్ సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కూడా ఒక క్రేజీ యూనివర్స్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం'.. ఆ మైనింగ్ డాన్ వేరు!

వెంకటేష్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాలో ఆయన పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా కనిపిస్తున్నారు. అయితే చిరంజీవితో అనిల్ రావిపూడి చేస్తున్న సినిమాలో వెంకటేష్ 'వెంకీ గౌడ' అనే మైనింగ్ డాన్ పాత్రలో కనిపిస్తారని సమాచారం. దీంతో ఈ రెండు సినిమాలు ఒకే యూనివర్స్‌లో ఉంటాయని అందరూ భావించారు. కానీ అనిల్ రావిపూడి దీనిపై క్లారిటీ ఇస్తూ.. ప్రస్తుతానికి ఈ రెండు సినిమాలు వేరువేరు అని స్పష్టం చేశారు.

రాబోతోంది.. 'వరప్రసాద్' యూనివర్స్!

మెగాస్టార్ చిరంజీవి (శివ శంకర వరప్రసాద్), విక్టరీ వెంకటేష్ మధ్య ఉన్న బాండింగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. భవిష్యత్తులో వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో సినిమా గురించి అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ:

"భవిష్యత్తులో వెంకటేష్ గారితో నేను చేసే సినిమాలో చిరంజీవి గారిని 'శంకర వరప్రసాద్' క్యారెక్టర్‌లో చూపిస్తాను. అలా నాకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన 'వరప్రసాద్ యూనివర్స్'ను సృష్టిస్తాను."

అనిల్ రావిపూడి మాటలను బట్టి చూస్తుంటే, మున్ముందు వెంకీ హీరోగా నటించే సినిమాల్లో మెగాస్టార్ క్యామియో రోల్స్ చేసే అవకాశం పుష్కలంగా కనిపిస్తోంది.

మెగా - విక్టరీ ఫ్యాన్స్‌కు పండగే!

ఒకే ఫ్రేమ్‌లో ఇద్దరు సీనియర్ స్టార్ హీరోలను చూడాలని కోరుకునే అభిమానులకు ఇదొక గొప్ప వార్త. అనిల్ రావిపూడి మార్క్ కామెడీ టైమింగ్‌తో పాటు, ఈ ఇద్దరు హీరోల స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ తోడైతే బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డులు తిరగరాయడం ఖాయం. ఆ 'వరప్రసాద్ యూనివర్స్' ఎప్పుడు పట్టాలెక్కుతుందో చూడాలి!

