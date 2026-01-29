  • Menu
Anil Ravipudi: బాలయ్య ఫ్యాన్స్‌కు అనిల్ రావిపూడి అదిరిపోయే గిఫ్ట్.. ‘భగవంత్ కేసరి’ ప్రీక్వెల్‌పై క్రేజీ అప్డేట్!

Anil Ravipudi: టాలీవుడ్ సక్సెస్‌ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేటలో ఉన్నారు.

Anil Ravipudi: టాలీవుడ్ సక్సెస్‌ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల వేటలో ఉన్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఆయన తెరకెక్కించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రం సంక్రాంతి విజేతగా నిలిచి, కేవలం రెండు వారాల్లోనే రూ. 350 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి ఆల్-టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్ దిశగా దూసుకెళ్తోంది. ఈ భారీ సక్సెస్ జోష్‌లో ఉన్న అనిల్, తన తదుపరి ప్రాజెక్టులపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

మళ్ళీ ‘నేలకొండ భగవంత్ కేసరి’ రాబోతున్నాడా?

నందమూరి బాలకృష్ణతో తాను రూపొందించిన 'భగవంత్ కేసరి' చిత్రానికి ప్రీక్వెల్ (Prequel) లేదా సీక్వెల్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు అనిల్ రావిపూడి స్పష్టం చేశారు. బాలయ్య అభిమానుల నుంచి వస్తున్న విపరీతమైన కోరిక మేరకు ఈ ప్రాజెక్టును పట్టాలెక్కించే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు. తన కెరీర్‌లో ఈ సినిమా ఎంతో స్పెషల్ అని, సామాజిక సందేశంతో కూడిన యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా దీనికి దక్కిన గుర్తింపు పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

ప్రీక్వెల్ కథ ఏంటి?

భగవంత్ కేసరి పాత్రకు సంబంధించి ఒక పవర్‌ఫుల్ పాయింట్‌ను అనిల్ రివీల్ చేశారు. "భగవంత్ కేసరి అసలు పోలీసు అధికారిగా మారకముందు ఆయన జీవితం ఎలా ఉండేది? ఆయన గతం ఏమిటి? జైలుకు వెళ్లకముందు ఏం జరిగింది?" అనే కోణంలో ప్రీక్వెల్ కథ ఉంటుందని ఆయన హింట్ ఇచ్చారు. ఈ వార్తతో బాలయ్యను మళ్లీ ఖాకీ యూనిఫాంలో చూడబోతున్నామంటూ నందమూరి అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

చిరంజీవి సినిమాతో మెగా హిట్‌ అందుకున్న అనిల్, ఇప్పుడు బాలయ్యతో మరో ప్రయోగానికి సిద్ధమవ్వడం టాలీవుడ్‌లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

