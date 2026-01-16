NTR 31: ఎన్టీఆర్ 'డ్రాగన్'లోకి బాలీవుడ్ లెజెండ్.. అధికారికంగా ప్రకటించిన అనిల్ కపూర్!
NTR 31: గ్లోబల్ స్టార్ ఎన్టీఆర్ మరియు సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామా ‘డ్రాగన్’ (NTR 31) గురించి ఒక అదిరిపోయే అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ అగ్ర నటుడు అనిల్ కపూర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు వస్తున్న వార్తలను ఆయన స్వయంగా ధ్రువీకరించారు.
అనిల్ కపూర్ ఇన్స్టా స్టోరీ వైరల్
గత కొద్ది రోజులుగా ఈ సినిమాలో అనిల్ కపూర్ నటిస్తున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. తాజాగా ‘డ్రాగన్’ పోస్టర్ను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో షేర్ చేసిన అనిల్ కపూర్.. “ఒక సినిమా వచ్చేసింది.. మరో రెండు లైనప్లో ఉన్నాయి” అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. దీంతో ఎన్టీఆర్ సినిమాలో ఆయన భాగస్వామ్యంపై అధికారిక ముద్ర పడినట్లయింది. ఎన్టీఆర్తో కలిసి అనిల్ కపూర్ నటిస్తున్న రెండో చిత్రం ఇది. ఇప్పటికే వీరిద్దరూ 'వార్ 2'లో కలిసి నటించిన సంగతి తెలిసిందే.
సందీప్ వంగా తర్వాత.. ప్రశాంత్ నీల్తో..
బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ‘యానిమల్’లో సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో నటించి మెప్పించిన అనిల్ కపూర్, ఇప్పుడు రెండోసారి ఒక దక్షిణాది దర్శకుడి (ప్రశాంత్ నీల్) ప్రాజెక్టులో భాగమవుతుండటం విశేషం. అయితే ఈ చిత్రంలో ఆయన పాత్ర తారక్కు మిత్రుడిగా ఉంటుందా లేక పవర్ఫుల్ విలన్గా ఉంటుందా అన్నది ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చగా మారింది.
మునుపెన్నడూ లేని మాస్ లుక్లో తారక్
‘దేవర’ వంటి భారీ విజయం తర్వాత ఎన్టీఆర్, ‘సలార్’ వంటి హిట్ తర్వాత ప్రశాంత్ నీల్ చేస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
హీరోయిన్: కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణీ వసంత్ (Rukmini Vasanth) ఈ చిత్రంలో తారక్ సరసన నటిస్తోంది.
జానర్: ఇది ఒక పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతోంది.
తారక్ లుక్: ఈ సినిమా కోసం ఎన్టీఆర్ తన బాడీ లాంగ్వేజ్ను, లుక్ను పూర్తిగా మార్చుకున్నారని, మునుపెన్నడూ చూడని అత్యంత శక్తివంతమైన మాస్ అవతారంలో కనిపిస్తారని సమాచారం.
ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం, భారతీయ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.