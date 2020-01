ఆ హీరోయిన్ కి ప్రేమ పాఠాలు నేర్పిస్తున్న యాంకర్ ప్రదీప్

బుల్లితెరపై యాంకర్ గా కొనసాగుతూనే అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు వెండితెరపై కూడా తమ టాలెంట్ ని చూపించుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే అనసూయ, రష్మి, శ్రీముఖి వెండితెరపై సక్సెస్ అయినవారే.. ఇప్పుడు ఈ కోవాలోకి బుల్లితెర యాంకర్ ప్రదీప్‌ మాచిరాజు కూడా చేరబోతున్నాడు. ప్రదీప్‌ సినిమాలకి కొత్తేమి కాదు. గతంలో చాలా సినిమాల్లో సపోర్టింగ్ రోల్స్‌ నటించాడు కూడా.. ముఖ్యంగా 100% లవ్ అతనికి మంచి పేరును తీసుకువచ్చింది.



ఇప్పుడు ప్రదీప్‌ హీరోగా ఓ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. ఈ సినిమాకి 30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా అనే టైటిల్ ని ఫిక్స్ చేశారు. రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం విడుదలకి సిద్దం అయింది. ఈ సినిమాలో ప్రదీప్ సరసన అమృత అయ్యర్‌ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, మోషన్ పోస్టర్‌లను యంగ్ హీరో రానా దగ్గుబాటి చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేశారు..

పల్లెటూరు యువకుడు, యువతీగా ప్రదీప్‌ , అమృత అయ్యర్‌ లుక్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇదే సినిమాపైన మంచి అంచనాలను కలగజేశాయి. ఈ సినిమాకి దర్శకుడు సుకుమార్ దగ్గర ఆర్య 2, నేనొక్కడినే సినిమాలకు పనిచేసిన మున్నా ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నాడు. ఆయన ఈ సినిమాకు కథ మాటలు కూడా అందిస్తున్నాడు. ఎస్.వి. ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై ఎస్.వి. బాబు సినిమాని నిర్మిస్తుండగా, అనూప్ రూబెన్స్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

With all your love and support I could finally take another step forward 🙏🙏

Musical poster of my debut film as lead 😊#30Rojullopreminchadamela #MRP @actor_amritha @anuprubens @boselyricist https://t.co/fQBpH9XreS