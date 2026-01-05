Anasuya Bharadwaj: నటి రాశికి క్షమాపణలు చెప్పిన అనసూయ.. అసలేం జరిగిందంటే?
Anasuya Bharadwaj: టాలీవుడ్లో గత కొద్దిరోజులుగా మహిళల వస్త్రధారణపై నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు పెను దుమారం రేపుతున్నాయి. ఈ చర్చలోకి సీనియర్ నటి రాశి పేరు రావడం, ఆమె అనసూయపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఫిల్మ్ నగర్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
రాశి ఆవేదన.. అనసూయపై విమర్శలు
వస్త్రధారణ అంశంపై స్పందిస్తూ రాశి ఇటీవల ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. అందులో కొన్నేళ్ల క్రితం జరిగిన ఒక టీవీ కార్యక్రమాన్ని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పట్లో ఒక షోలో అనసూయ తనను కించపరిచేలా, అవమానకరంగా మాట్లాడారని రాశి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. శివాజీ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఆ పాత గాయం మళ్లీ గుర్తుకు వచ్చిందని ఆమె మండిపడ్డారు.
రాశి వీడియోపై అనసూయ వెంటనే స్పందించారు. సోషల్ మీడియాలో ఒక సుదీర్ఘమైన నోట్ను షేర్ చేస్తూ తన తప్పును ఒప్పుకున్నారు. "అప్పట్లో ఆ కార్యక్రమంలో నేను మాట్లాడిన మాటలు మిమ్మల్ని (రాశి గారిని) ఇంతలా బాధించాయని నాకు తెలియదు. ఎవరినైనా కించపరచాలనే ఉద్దేశ్యం నాకు అస్సలు లేదు. తెలియక చేసిన ఆ తప్పుకు మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణలు కోరుతున్నాను" అని అనసూయ పేర్కొన్నారు.
మహిళల పట్ల, ముఖ్యంగా తన కంటే సీనియర్ నటీమణుల పట్ల తనకు ఎంతో గౌరవం ఉందని ఆమె ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు. అనసూయ వెంటనే స్పందించి క్షమాపణలు చెప్పడంతో ఈ వివాదానికి తెరపడినట్లయింది.