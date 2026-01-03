  • Menu
Allu Arjun: దేశంలోనే అతిపెద్ద స్క్రీన్.. హైదరాబాద్‌లో 'అల్లు సినిమాస్' షురూ!

Allu Arjun: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ క్రేజ్ 'పుష్ప 2' సృష్టించిన ప్రభంజనంతో గ్లోబల్ స్థాయికి చేరుకుంది.

Allu Arjun: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ క్రేజ్ 'పుష్ప 2' సృష్టించిన ప్రభంజనంతో గ్లోబల్ స్థాయికి చేరుకుంది. కేవలం వెండితెరపైనే కాకుండా, వ్యాపార రంగంలోనూ అల్లు అర్జున్ తన ముద్ర వేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆయన తదుపరి భారీ చిత్రం మరియు కొత్త బిజినెస్ వెంచర్‌కు సంబంధించిన ఆసక్తికర వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

అల్లు అర్జున్ తన తదుపరి చిత్రాన్ని కోలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వంలో చేయబోతున్నారు. ఈ సినిమా కోసం మేకర్స్ ఏకంగా రూ. 800 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌ను కేటాయించినట్లు సమాచారం. ఇది భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా నిలవనుంది.

ఈ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌లో బాలీవుడ్ బ్యూటీ దీపికా పదుకొనే మరియు మృణాల్ ఠాకూర్ కథానాయికలుగా నటిస్తున్నట్లు టాక్. హాలీవుడ్ స్థాయి విజువల్స్‌తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం 2027లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.

బిజినెస్ రంగంలోకి 'అల్లు సినిమాస్'

హైదరాబాద్‌లోని కోకాపేట వేదికగా అల్లు అర్జున్ ‘అల్లు సినిమాస్ (Allu Cinemas)’ పేరుతో ఒక అత్యాధునిక మల్టీప్లెక్స్‌ను నిర్మిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్న డాల్బీ సినిమా స్క్రీన్ దేశంలోనే అతిపెద్దదిగా గుర్తింపు పొందనుంది.

75 అడుగుల భారీ స్క్రీన్, డాల్బీ విజన్ 3డీ ప్రొజెక్షన్, మరియు అద్భుతమైన శబ్ద అనుభూతి కోసం డాల్బీ అట్మాస్ సిస్టమ్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు.

ఈ మల్టీప్లెక్స్ సంక్రాంతి కానుకగా ప్రారంభం కాబోతోంది. స్వయంగా అల్లు అర్జున్ ఈ థియేటర్ ప్రమోషన్స్ బాధ్యతలను భుజాన వేసుకున్నారు.

