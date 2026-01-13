  • Menu
Allu Arjun - Lokesh Kanagaraj Movie.. డైరెక్టర్ రెమ్యూనరేషన్ తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే!

Highlights

అల్లు అర్జున్ - లోకేశ్ కనగరాజ్ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ అప్‌డేట్. ఈ సినిమా కోసం లోకేశ్ రూ. 75 కోట్ల భారీ పారితోషికం తీసుకోనున్నట్లు టాక్. AA23 షూటింగ్ అప్‌డేట్స్ ఇక్కడ చూడండి.

టాలీవుడ్ ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, కోలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్‌లో సినిమా రాబోతోందన్న వార్త గత కొద్దిరోజులుగా ఫిల్మ్ నగర్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. తాజాగా ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించి ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ కోసం లోకేశ్ కనగరాజ్ అందుకోబోయే పారితోషికం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వర్గాలను షేక్ చేస్తోంది.

రూ. 75 కోట్ల పారితోషికం?

సాధారణంగా స్టార్ హీరోల పారితోషికం భారీగా ఉంటుంది. కానీ, దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్ క్రేజ్ దృష్ట్యా ఈ సినిమా కోసం ఆయనకు ఏకంగా 75 కోట్ల రూపాయల పారితోషికం ఆఫర్ చేసినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం రజనీకాంత్‌తో 'కూలీ' సినిమా చేస్తున్న లోకేశ్, ఆ తర్వాత బన్నీ ప్రాజెక్ట్‌పైనే దృష్టి పెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒక సౌత్ ఇండియన్ డైరెక్టర్‌కు ఈ స్థాయి పారితోషికం దక్కడం ఇదే మొదటిసారి అని ట్రేడ్ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి.

షూటింగ్ ఎప్పుడు?

తాత్కాలికంగా 'AA23' అని పిలుస్తున్న ఈ చిత్రం 2026 జూన్ లేదా జూలై నెలల్లో సెట్స్ పైకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల లోకేశ్ హైదరాబాద్‌లో బన్నీని కలిసి పూర్తి స్క్రిప్ట్‌ను వివరించారని, కథ విన్న వెంటనే అల్లు అర్జున్ 'గ్రీన్ సిగ్నల్' ఇచ్చారని సమాచారం. లోకేశ్ సినిమా అంటే ఉండే భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు ఈ మూవీలో నెక్స్ట్ లెవల్‌లో ఉండబోతున్నాయట.

లైన్‌లో భారీ ప్రాజెక్టులు..

అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ పాన్ ఇండియా సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు:

పుష్ప 2: ఇటీవల విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టించింది.

అట్లీతో సినిమా (AA22): 'జవాన్' ఫేమ్ అట్లీ దర్శకత్వంలో ఒక భారీ సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీలో బన్నీ నటించనున్నారు. ఇందులో దీపికా పదుకొనే హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా, ఇది 'సమాంతర ప్రపంచం' (Parallel World) నేపథ్యంలో ఉండబోతోంది.

లోకేశ్ కనగరాజ్ మూవీ: అట్లీ సినిమా తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కనుంది.

లోకేశ్ కనగరాజ్ తన సినిమాలతో 'LCU' (Lokesh Cinematic Universe) సృష్టించి సంచలనం సృష్టించారు. మరి బన్నీతో చేసే సినిమా కూడా ఈ యూనివర్స్‌లో భాగమవుతుందా లేదా అనేది తెలియాలంటే అధికారిక ప్రకటన వరకు వేచి చూడాల్సిందే!

