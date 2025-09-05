Alia Bhatt: తన కూతురు కోసం రూట్ మార్చిన అలియా భట్..!
నటిగా శ్రద్ధగా పనిచేస్తూనే, కుటుంబానికి సమాన ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న బాలీవుడ్ నటి అలియా భట్ తాజాగా తన భవిష్యత్ సినీ ప్రణాళికలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పటికే రాజీ, డియర్ జిందగీ, గంగూబాయి కాఠియావాడి వంటి చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న అలియా, ఇకపై పూర్తి భిన్నమైన సినిమాలను ఎంచుకోవాలని భావిస్తున్నట్టు చెప్పారు.
రాహా కోసం జానర్ మార్పు
తన కుమార్తె రాహా పట్ల ఎంతో ప్రేమ చూపించే అలియా భట్, ఇటీవల మీడియాతో మాట్లాడుతూ –
“ఇప్పటివరకు నేను రాహా చూస్తూ ఆనందించే సినిమాలు చేయలేదు. ఇకపై తను నవ్వుకునే, కుటుంబ సమేతంగా ఆస్వాదించగల కథలు చేయాలనుకుంటున్నా. కామెడీ జానర్ పట్ల ఆసక్తి పెరిగింది. రాహా కోసమే ఈ మార్పు. ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాజెక్టులకు ఒప్పుకున్నాను. త్వరలో వాటి వివరాలు వెల్లడిస్తాను” అన్నారు.
కెరీర్ - కుటుంబం సమతుల్యం
తన బిజీ షెడ్యూల్లోనూ కుటుంబానికి సమయం కేటాయించడం తనకో అలవాటైపోయిందని అలియా తెలిపారు. భర్త రణ్బీర్ కపూర్తో కలిసి నటిస్తున్న సినిమా ‘లవ్ అండ్ వార్’ గురించి మాట్లాడుతూ –
“ఈ సినిమాకు ఎక్కువగా రాత్రి షూటింగ్ చేస్తూ, పగలంతా రాహాతో గడిపేలా షెడ్యూల్ మార్చుకున్నాం. షూటింగ్లో మేమిద్దరం కలిసి ఉండే రోజులు తక్కువే. అయితే రాహా సెట్స్కి వచ్చిందంటే మాత్రం ఆ సమయంలో మేమంతా కలిసి ఎంతో ఎంజాయ్ చేసేవాళ్లం” అని చెప్పారు.
కుటుంబం ప్రభావంతో కెరీర్లో మార్పులు
తన నటనకు ఇప్పటివరకు విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కినప్పటికీ, ఇకపై ప్రేక్షకులను నవ్వించే, అలరించే చిత్రాల వైపు అడుగులు వేయనున్నట్టు అలియా స్పష్టం చేశారు. కుటుంబంతో గడిపే సమయమే తనకు జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమని, సినిమాల్లో కూడా అదే భావోద్వేగాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఉండాలని భావిస్తున్నట్టు తెలియజేశారు.