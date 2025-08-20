Nagarjuna: ఆ స్టార్ డైరెక్టర్ ఇంటి ముందు ఆర్నెళ్లు నిలబడ్డ నాగార్జున.. ఎందుకంటే ?
Nagarjuna: తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అత్యంత సంపన్న నటుల్లో అక్కినేని నాగార్జున ఒకరు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, మా టీవీ ఛానెల్తో పాటు పలు వ్యాపారాలను ఆయన నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే నాగార్జున ఇప్పుడు సంపన్నుడు కాదు, పుట్టుకతోనే సంపన్నుడు. నాగార్జున తండ్రి ఏఎన్ఆర్ తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఒక సూపర్ స్టార్. అలాంటి భారీ బ్యాక్గ్రౌండ్, కోట్లాది ఆస్తి ఉన్న నాగార్జున.. ఒక దర్శకుడి ఇంటి ముందు ప్రతిరోజూ నిలబడి వేచి చూసేవారట.
అక్కినేని నాగార్జున నేడు ఒక సూపర్ స్టార్. కానీ తన కెరీర్లో చాలా ఒడిదుడుకులు చూశారు. 1986లో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన నాగార్జున, మొదట కాలేజీ విద్యార్థి, విప్లవ యువకుడి పాత్రల్లో మెరిశారు. ఆ తర్వాత రొమాంటిక్ సినిమాలు, కుటుంబ సినిమాలు, ఫ్యాక్షన్ సినిమాలు ఇలా అన్ని రకాల పాత్రల్లో నటించారు. ఇటీవల విడుదలైన కూలీ సినిమాలో విలన్ పాత్రలో నటించి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో నాగార్జున తన కెరీర్ గురించి మాట్లాడుతూ.. "నేను హీరో అయినప్పుడు మా నాన్న ఏఎన్ఆర్ కారణంగానే జనం నన్ను చూడటానికి వచ్చారు. ఏఎన్ఆర్ కొడుకు ఎలా నటించాడో, ఆయనకు సరితూగుతాడా అని పోల్చడానికి నా సినిమాలు చూశారు. ఆ సమయంలో నాకు చాలా విమర్శలు ఎదురయ్యాయి. కానీ ఆ తర్వాత ఇలా అయితే కుదరదని నాకు అర్థమైంది. అందుకే నా సినీ కెరీర్ను నేనే సరిదిద్దుకున్నాను" అని చెప్పారు.
"దర్శకుడు మణిరత్నం ఇంటి ముందు నేను ఉదయం 6 గంటలకు వెళ్లి నిలబడేవాడిని. అప్పుడే ఆయన వాకింగ్కు వెళ్లేవారు. సుమారు ఆరు నెలల పాటు ఇలా చేసిన తర్వాత ఆయన చివరికి గీతాంజలి సినిమాను డైరెక్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు. మొదట ఆ సినిమాను తమిళంలో చేయాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. కానీ నేను బలవంతం చేయడంతో తెలుగులో చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు. ఆ సినిమాలో నటిస్తే నా మార్కెట్ విస్తరిస్తుందని నాకు తెలుసు. అందుకే కష్టపడి ఆయన్ను ఒప్పించి ఆ సినిమా చేశాను" అని నాగార్జున వెల్లడించారు.
అక్కినేని నాగార్జున కూలీ సినిమాలో విలన్ పాత్రలో నటించారు. ఈ సినిమాలో ఆయన విలన్ పాత్రకు చాలా ప్రశంసలు వచ్చాయి. చాలా స్టైలిష్గా ఆయన విలన్ పాత్రలో కనిపించారు. భవిష్యత్తులో ఆయన మరిన్ని విలన్ పాత్రల్లో కనిపించే అవకాశం ఉంది.