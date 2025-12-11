  • Menu
Akhanda 2: తెలంగాణ హైకోర్టులో అఖండ-2 సినిమాకు చుక్కెదురు

Akhanda 2: నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన 'అఖండ 2' (Akhanda 2) సినిమాకు సంబంధించి తెలంగాణ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది.

Akhanda 2: నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన 'అఖండ 2' (Akhanda 2) సినిమాకు సంబంధించి తెలంగాణ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ఈ చిత్రం ప్రీమియర్ షో టికెట్ రేట్లను పెంచుతూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోను హైకోర్టు నేడు సస్పెండ్ చేసింది.

సినిమా విడుదల నేపథ్యంలో టికెట్ ధరల పెంపునకు అనుమతిస్తూ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై హైకోర్టులో లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలైంది. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన న్యాయస్థానం... ప్రీమియర్ షో టికెట్ రేట్ల పెంపు నిర్ణయాన్ని నిలుపుదల చేసింది.

టికెట్ రేట్ల పెంపు జీవోను సస్పెండ్ చేయడంతో పాటు, హైకోర్టు **ఫిల్మ్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ (FDC)**తో పాటు సినిమా నిర్మాణ సంస్థకు కూడా నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ కేసు తదుపరి విచారణను న్యాయస్థానం రేపటికి (శుక్రవారానికి) వాయిదా వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, డిసెంబర్ 12న విడుదల కానున్న 'అఖండ 2' ప్రీమియర్ షో టికెట్ ధరల వ్యవహారంపై సందిగ్ధత నెలకొంది.

