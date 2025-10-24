  • Menu
Home  > సినిమా

రజనీ-లోకేష్ నుంచి మరో బ్లాక్‌బస్టర్?

రజనీ-లోకేష్ నుంచి మరో బ్లాక్‌బస్టర్?
x
Highlights

రజనీకాంత్, లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబోలో వచ్చిన ‘కూలి’ మిశ్రమ స్పందన పొందింది. లోకేష్ మరోసారి రజనీతో బ్లాక్‌బస్టర్ కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

రజనీకాంత్, లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబోలో వచ్చిన ‘కూలి’ మిశ్రమ స్పందన పొందింది. లోకేష్ మరోసారి రజనీతో బ్లాక్‌బస్టర్ కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీని కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్, దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబోలో వచ్చిన ‘కూలి’ సినిమా భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించినప్పటికీ, మిశ్రమ రివ్యూస్‌తో యావరేజ్‌గా నిలిచింది. నాగార్జున, ఉపేంద్ర, శృతి హాసన్ వంటి స్టార్ కాస్ట్‌తో రూపొందిన ఈ చిత్రం లోకేష్ కెరీర్‌లో వీక్ ప్రాజెక్ట్‌గా మిగిలింది. ఈ నిరాశను చెరిపేయాలని లోకేష్ రజనీతో మరో సినిమా కోసం సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం కార్తీతో ‘ఖైదీ 2’, కమల్ హాసన్‌తో ‘విక్రమ్ 2’ ప్రాజెక్ట్‌లతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, రజనీతో మరో బ్లాక్‌బస్టర్ కోసం లోకేష్ ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు. రజనీ డేట్స్ సాధించి తన సత్తా చాటాలని ఆయన ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు. ఈ కాంబో మళ్లీ ఎలాంటి సంచలనం సృష్టిస్తుందో అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick