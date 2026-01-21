Shambala: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన ఆది సాయికుమార్ సస్పెన్స్ హిట్ 'శంబాల': ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ అవుతుందంటే?
Shambala: ఆది సాయికుమార్ హిట్ సినిమా ‘శంబాల’ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ డివోషనల్ థ్రిల్లర్ వివరాలు మరియు గోల్డ్ సబ్స్క్రైబర్ల ఆఫర్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Shambala: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో ఆది సాయికుమార్ చాలా కాలం తర్వాత బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయాన్ని అందుకున్నారు. ఆయన నటించిన లేటెస్ట్ డివోషనల్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ‘శంబాల’ (Shambala) గతేడాది చివర్లో విడుదలై విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు కమర్షియల్గానూ మంచి విజయాన్ని సాధించింది. థియేటర్లలో ఈ మిస్టరీని మిస్ అయిన వారి కోసం ఈ చిత్రం ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై సందడి చేసేందుకు సిద్ధమైంది.
ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ సంస్థ ‘ఆహా’ (Aha) ఈ చిత్ర డిజిటల్ హక్కులను భారీ ధరకు దక్కించుకుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ‘శంబాల’ మూవీ నేటి నుంచే ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించి ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఉంది:
ఆహా గోల్డ్ సబ్స్క్రైబర్లు: గోల్డ్ మెంబర్షిప్ ఉన్న వారికి ఈ సినిమా ఈ రోజు నుంచే అందుబాటులో ఉంది.
రెగ్యులర్ సబ్స్క్రైబర్లు: సాధారణ చందాదారులు మాత్రం మరో 24 గంటలు వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది. వీరికి రేపటి నుండి స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులోకి వస్తుంది.
సినిమా ప్రత్యేకతలు: దర్శకుడు యుగంధర్ ముని ఒక పురాతన ఆలయం చుట్టూ తిరిగే ఆధ్యాత్మిక మిస్టరీని అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా తెరకెక్కించారు. ఆది సాయికుమార్ కెరీర్లో ఇది ఒక విభిన్నమైన చిత్రమని చెప్పొచ్చు. సస్పెన్స్ అంశాలతో పాటు ఆధ్యాత్మికత కలగలిసిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.
వీకెండ్లో అదిరిపోయే మిస్టరీ థ్రిల్లర్ చూడాలనుకునే వారికి ‘శంబాల’ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. మీరు ఆహా గోల్డ్ యూజర్ అయితే వెంటనే ఈ ఆధ్యాత్మిక థ్రిల్లర్ను వీక్షించేయండి.