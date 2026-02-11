Sree Leela: రీల్ లైఫ్ హీరోయిన్.. రియల్ లైఫ్ డాక్టర్: ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసిన శ్రీలీల.. మెడికల్ పట్టాతో ఫోటోలు వైరల్!
Sree Leela: సినీ ఇండస్ట్రీలో డాక్టర్ కావాలనుకుని యాక్టర్ అయిన వారు ఎందరో ఉన్నారు. కానీ, హీరోయిన్గా వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉంటూనే చదువును ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా శ్రీలీల (Sree Leela) తన ఎంబీబీఎస్ (MBBS) పూర్తి చేశారు. తాజాగా ఆమె వైద్య పట్టా అందుకున్న ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు ఆమెకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు.
డాక్టర్ కావాలనే లక్ష్యం వెనుక బలమైన కారణం:
శ్రీలీల డాక్టర్ కావాలని నిర్ణయించుకోవడం వెనుక ఆమె కుటుంబంలో జరిగిన ఒక ఘటన ఉంది. ఒకసారి ఆమె అమ్మమ్మ అకస్మాత్తుగా పడిపోయినప్పుడు, డాక్టరైన ఆమె అన్నయ్య చేసిన చికిత్సతో వెంటనే కోలుకున్నారు. ఆ సంఘటన శ్రీలీల మనసుపై బలమైన ముద్ర వేసింది. శ్రీలీల తల్లి స్వర్ణలత గారు కూడా వృత్తిరీత్యా వైద్యురాలే కావడంతో, తన తల్లి బాటలోనే నడవాలని ఆమె నిశ్చయించుకున్నారు.
సినిమా షూటింగ్స్ మధ్యలోనే చదువు:
2019లో కన్నడ చిత్రం ‘కిస్’తో సినీ రంగప్రవేశం చేసిన శ్రీలీల, 2021లో ‘పెళ్లి సందD’తో టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టారు. అతి తక్కువ కాలంలోనే పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు వంటి అగ్ర హీరోలతో నటించి స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగారు. వరుస షూటింగ్స్, డ్యాన్స్ రిహార్సల్స్ ఉన్నప్పటికీ, ఏమాత్రం సమయం దొరికినా పుస్తకాలతోనే గడిపి తన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ సరసన ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ లో నటిస్తున్న శ్రీలీల, ఇకపై అటు గ్లామర్ ఫీల్డ్లోనూ, ఇటు వైద్య వృత్తిలోనూ రాణించాలని నెటిజన్లు కోరుకుంటున్నారు.