Actress Raasi: అనసూయ రాశి ఫలాలు కామెంట్స్పై రాశి ఫైర్!
సీనియర్ నటి రాశి యాంకర్ అనసూయ వ్యాఖ్యలపై స్పందిస్తూ ‘రాశి ఫలాలు’ వివాదంపై స్పష్టమైన అభిప్రాయం తెలిపారు.
టాలీవుడ్లో సీనియర్ నటుడు శివాజీ చేసిన మహిళల వస్త్రాలపై కామెంట్స్ వివాదానికి కారణమయ్యాయి. ఈ వ్యాఖ్యలపై యాంకర్ అనసూయ ఘోరంగా స్పందించి, మహిళలకు బట్టల గురించి సలహాలు ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. అయితే ఈ వివాదంలో తాజాగా సీనియర్ నటి రాశి ఫైర్ ఇచ్చారు.
రాశి మాట్లాడుతూ, “శివాజీను చాలా ఏళ్లుగా తెలుసు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా తప్పు కాదు, కానీ కొన్ని పదాలను పొరపాటుగా ఉపయోగించారు. అందుకు ఆయన సారీ కూడా చెప్పాడు. ఈ నేపథ్యంలో, అనసూయా గతంలో చేసిన ‘రాశి ఫలాలు’ అనే వ్యాఖ్యకు నేను సంబంధం ఉన్నప్పటికీ, అది సరైన విధంగా వాడకపోవడం విచారకరం. ఆ యాంకర్ ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తించింది?” అని అన్నారు.
రాశి సీరియస్ గా తన అభిప్రాయాన్ని తెలిపడంతో, సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు, మీడియా వర్గాల్లో ఈ వివాదంపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి.
