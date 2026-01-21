సినీ పరిశ్రమలో విషాదం: గుండెపోటుతో నటుడు కమల్ రాయ్ మరణం.. కన్నీరుమున్నీరవుతున్న నటి ఊర్వశి కుటుంబం!
ప్రముఖ నటి ఊర్వశి సోదరుడు, నటుడు కమల్ రాయ్ (54) గుండెపోటుతో చెన్నైలో మరణించారు. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్లో నటించిన ఆయన మృతి పట్ల సినీ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చిత్ర పరిశ్రమలో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రముఖ నటి ఊర్వశి సోదరుడు, నటుడు కమల్ రాయ్ (54) బుధవారం కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆయనకు, చెన్నైలోని తన నివాసంలో ఒక్కసారిగా గుండెపోటు రావడంతో తుదిశ్వాస విడిచారు. చిన్న వయసులోనే కమల్ మరణించారనే వార్త విన్న సినీ వర్గాలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
సినీ కుటుంబం నుంచి నటుడిగా..
కమల్ రాయ్ నేపథ్యం మొత్తం సినీ కళాకారులతో నిండినది. దక్షిణ భారత ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోయిన్లుగా వెలిగిన ఊర్వశి, కళారంజని మరియు దివంగత నటి కల్పనలకు ఈయన సొంత సోదరుడు. వెండితెరపైనే కాకుండా బుల్లితెరపై కూడా కమల్ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
విలన్ పాత్రల్లో మెరుపులు: తన సోదరి ఊర్వశి, మలయాళ స్టార్ హీరో మోహన్లాల్ నటించిన 'యువజనోల్సవం' చిత్రంలో కమల్ విలన్గా నటించి మెప్పించారు.
గుర్తించదగ్గ చిత్రాలు: 'కల్యాణ సౌగంధికం', 'సాయిజ్యం', 'కొల్లిల్లాక్కం' వంటి సినిమాల ద్వారా నటుడిగా మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు.
బుల్లితెర ప్రయాణం: పలు విజయవంతమైన టీవీ సీరియల్స్లో కూడా నటించి గృహిణులకు చేరువయ్యారు.
ప్రముఖుల సంతాపం:
కమల్ రాయ్ మృతి పట్ల ప్రముఖ నిర్మాత వినయన్ ఫేస్బుక్ వేదికగా సంతాపం తెలిపారు. "నేను దర్శకత్వం వహించిన 'కళ్యాణ సౌగంధికం' చిత్రంలో రాయ్ అద్భుతమైన విలన్ పాత్ర పోషించారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలి" అని పేర్కొన్నారు. కమల్ మరణంతో ఊర్వశి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులు, సినీ నటులు ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.
నటి ఊర్వశి గురించి..
తెలుగులో 'ఆడవాళ్లకు మాత్రమే', 'యమకింకరుడు', 'సందడే సందడి' వంటి సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఊర్వశి.. తమిళ, మలయాళ ఇండస్ట్రీలో దిగ్గజ నటిగా కొనసాగుతున్నారు. ఇప్పటికే ఒక సోదరి (కల్పన)ని కోల్పోయిన ఊర్వశికి, ఇప్పుడు తమ్ముడు కూడా దూరమవ్వడం తీరని లోటుగా మారింది.