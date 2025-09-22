  • Menu
Home  > సినిమా

Megastar Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి 47 ఏళ్ల సినీ ప్ర‌స్థానం.. వైర‌ల్‌గా మారిన స్పెష‌ల్ ట్వీట్

Megastar Chiranjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి 47 ఏళ్ల సినీ ప్ర‌స్థానం.. వైర‌ల్‌గా మారిన స్పెష‌ల్ ట్వీట్
x
Highlights

Megastar Chiranjeevi: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినీ ప్రయాణానికి నేటితో సరిగ్గా 47 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి.

Megastar Chiranjeevi: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినీ ప్రయాణానికి నేటితో సరిగ్గా 47 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి. 1978లో 'ప్రాణం ఖరీదు' చిత్రంతో కొణిదెల శివ శంకర వరప్రసాద్ గా సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టిన ఆయన, ఆ తర్వాత చిరంజీవిగా కోట్ల మంది తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఒక భావోద్వేగ ట్వీట్ చేసి తన అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

తన సినీ ప్రయాణాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, చిరంజీవి ట్విట్టర్‌లో ఇలా రాశారు: "22 సెప్టెంబర్ 1978.. కొణిదెల శివ శంకర వరప్రసాద్ అనే నేను 'చిరంజీవిగా' తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యాను. అప్పటి నుంచి నన్ను అన్నయ్యగా, కొడుకుగా, కుటుంబ సభ్యుడిగా ఆదరించిన మీ అందరికీ నేను ఎప్పటికీ కృతజ్ఞుడిని. ఈ ప్రేమే నన్ను 155 సినిమాలపాటు నడిపించింది. మీ ప్రేమానురాగం ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను."

ఏ విధమైన సినీ నేపథ్యం లేకుండా పరిశ్రమలోకి అడుగుపెట్టి, తన కఠోర శ్రమతో అంచెలంచెలుగా ఎదిగి మెగాస్టార్‌గా మారిన చిరంజీవి ప్రస్థానం ఎంతోమందికి స్ఫూర్తినిచ్చింది. 70 ఏళ్ల వయసులో కూడా యువ హీరోలకు దీటుగా సినిమాలు చేస్తూ ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధత, నిరాడంబరత అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ 47 ఏళ్లలో ఆయన ఎన్నో అవార్డులు, గౌరవాలు అందుకున్నా, వాటిని అభిమానుల ప్రేమకు ప్రతిఫలంగానే భావించారు. అందుకే, "అవన్నీ మీ అందరివే" అని చెప్పి తన వినమ్రతను చాటుకున్నారు.

చిరంజీవి సినీ ప్రస్థానానికి 47 ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా #47YearsOfChiranjeeviEra అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. అభిమానులు ఆయన కెరీర్‌లోని ఐకానిక్ సన్నివేశాలు, పాటలు, డైలాగ్‌లను పంచుకుంటూ తమ అభిమానాన్ని చాటుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన 'మ‌న శంక‌ర్ వ‌ర‌ప్ర‌సాద్ గారు' మరియు 'విశ్వంభ‌ర' చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాలు అభిమానులను అలరించడానికి వచ్చే ఏడాది విడుదల కానున్నాయి. మెగాస్టార్ ఎప్పటికీ అదే ఉత్సాహంతో అందరినీ అలరిస్తూ ఉండాలని అభిమానులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.


Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick