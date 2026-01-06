Ranveer’s Biggest Hit: ధురంధర్ OTTలో కొత్త రికార్డులు సెట్ చేస్తుందా?
రణవీర్ సింగ్ ‘ధురంధర్’ ₹1200 కోట్లతో 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది. త్వరలోనే ఈ చిత్రం నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
రణవీర్ సింగ్ తన తాజా స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్' (Dhurandhar) చిత్రంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద మరోసారి తన సత్తా చాటారు. 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన భారతీయ చిత్రంగా ఇది రికార్డు సృష్టించింది. గత ఏడాది డిసెంబర్ 5న విడుదలైన ఈ సినిమా, విడుదలై వారాలు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ థియేటర్లలో భారీ వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది.
'ఉరి: ది సర్జికల్ స్ట్రైక్' ఫేమ్ ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, ఆకట్టుకునే స్పై కథాంశంతో రూపొందింది. రణవీర్ సింగ్ అద్భుతమైన నటనకు తోడుగా అక్షయ్ ఖన్నా, ఆర్. మాధవన్, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్ మరియు సారా అర్జున్ వంటి భారీ తారాగణం ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలంగా నిలిచింది.
బాక్సాఫీస్ రికార్డులు:
'ధురంధర్' బాక్సాఫీస్ ప్రస్థానం అద్భుతంగా సాగుతోంది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు ₹1,200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి, 2025లో అతిపెద్ద ఇండియన్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. అంతేకాకుండా, ఆల్-టైమ్ హయ్యస్ట్ గ్రాసింగ్ ఇండియన్ సినిమాల జాబితాలో టాప్-5లో చోటు దక్కించుకుంది. ట్రేడ్ విశ్లేషకుల అంచనా ప్రకారం, ఈ సినిమా భవిష్యత్తులో మరిన్ని రికార్డులను తిరగరాయనుంది.
ఓటీటీ అప్డేట్:
థియేటర్లలో విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడుతున్న తరుణంలోనే, ఈ చిత్రం ఓటీటీ విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ చిత్ర డిజిటల్ హక్కులను సుమారు ₹130 కోట్లకు కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. ఇది భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఓటీటీ డీల్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది. అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉన్నప్పటికీ, జనవరి 30 నుండి ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఈ చిత్రం హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ మరియు మలయాళ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది. దీనివల్ల పాన్-ఇండియా స్థాయిలో మరింత మంది ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా చేరువ కానుంది. థియేటర్లలో ప్రభంజనం సృష్టిస్తున్న 'ధురంధర్', త్వరలోనే ఓటీటీలోనూ సందడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది.