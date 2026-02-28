'సన్ ఆఫ్' రివ్యూ: బాధ్యత లేని కొడుకు.. కఠినమైన తండ్రి.. కంటతడి పెట్టించే ఎమోషనల్ డ్రామా!
తండ్రీకొడుకుల బంధం నేపథ్యంలో వచ్చిన 'సన్ ఆఫ్' మూవీ ఎలా ఉంది? హీరో సాయి సింహాద్రి నటన, వినోద్ కుమార్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? పూర్తి రివ్యూ మరియు విశ్లేషణ ఇక్కడ చదవండి.
రేటింగ్: 2.5
తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఉండే ప్రేమానురాగాలు, మనస్పర్థలు మరియు బాధ్యతల నేపథ్యంలో ఎన్నో సినిమాలు వచ్చాయి. అదే కోవలో సాయి సింహాద్రి హీరోగా, వినోద్ కుమార్ కీలక పాత్రలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'సన్ ఆఫ్'. ఈ వీకెండ్ ప్రేక్షకులను పలకరించిన ఈ సినిమా రివ్యూ ఇప్పుడు చూద్దాం.
కథాంశం:
వెంకట్రావు (వినోద్ కుమార్) తన కొడుకు ఆనంద్ (సాయి సింహాద్రి)ను ఎంతో గారాబంగా పెంచుతాడు. కానీ ఆనంద్ మాత్రం చదువుపై శ్రద్ధ లేక, అల్లరి చిల్లరగా తిరుగుతూ తండ్రికి తలనొప్పిగా మారుతాడు. తన స్కూల్ లవ్ అను (మీరా రాజ్)తో పెళ్లికి పెద్దలు ఒప్పుకున్నా, ఎంగేజ్మెంట్ రోజు తండ్రి అడ్డం తిరుగుతాడు. కొడుకు బాధ్యతారాహిత్యాన్ని అందరి ముందు ఎండగట్టి అవమానిస్తాడు. దీంతో కోపగించుకున్న ఆనంద్, ఆస్తి కోసం కన్నతండ్రిపైనే కోర్టులో కేసు వేస్తాడు. ఆ తర్వాత తండ్రి పెట్టిన కండీషన్ ఏంటి? ఆనంద్ తన తప్పును ఎలా తెలుసుకున్నాడు? తన ప్రేమను గెలిపించుకున్నాడా లేదా? అన్నదే మిగిలిన కథ.
నటీనటుల పనితీరు:
సాయి సింహాద్రి: తొలి సినిమా అయినా ఆనంద్ పాత్రలో సాయి ఎంతో పరిణతితో నటించాడు. అల్లరి కుర్రాడిగా, భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో తండ్రి పట్ల ద్వేషాన్ని చూపే యువకుడిగా ఆకట్టుకున్నాడు.
వినోద్ కుమార్: తండ్రి పాత్రలో వినోద్ కుమార్ తన అనుభవాన్ని రంగరించారు. కఠినంగా కనిపిస్తూనే కొడుకు భవిష్యత్తు కోసం తపించే తండ్రిగా ఆయన నటన సినిమాకు ప్రాణం పోసింది.
మీరా రాజ్: హీరోయిన్ మీరా రాజ్ తన లుక్స్తోనే కాకుండా నటనతోనూ మెప్పించింది.
విశ్లేషణ:
దర్శకుడు బత్తుల సతీష్ ఎంచుకున్న పాయింట్ కొత్తదేమీ కాకపోయినా, దానిని నేటి యువతకు కనెక్ట్ అయ్యేలా మలిచిన తీరు బాగుంది.
ఫస్ట్ హాఫ్: కథ ఎక్కువగా విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్, కామెడీ, హీరో-హీరోయిన్ల ప్రేమ చుట్టూ సరదాగా సాగిపోతుంది.
సెకండాఫ్: అసలు కథ ఇక్కడే మొదలవుతుంది. కోర్టు డ్రామా, తండ్రి ఇచ్చే టాస్క్, ఆ తర్వాత వచ్చే ఎమోషనల్ సీన్లు ప్రేక్షకులను కంటతడి పెట్టిస్తాయి. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ సినిమాకు పెద్ద అసెట్.
సాంకేతిక నిపుణులు:
సినిమాలో మ్యూజిక్ మరియు సినిమాటోగ్రఫీ ప్రధాన బలాలు. గ్రామీణ వాతావరణాన్ని విజువల్స్ చాలా అందంగా చూపించాయి. పాటలు వినసొంపుగా ఉన్నాయి. నిర్మాతగా సాయి సింహాద్రి ఖర్చుకు వెనకాడకుండా రిచ్గా నిర్మించారు.
ప్లస్ పాయింట్స్:
తండ్రీకొడుకుల ఎమోషనల్ సీన్స్
వినోద్ కుమార్, సాయి సింహాద్రి నటన
క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్
నిర్మాణ విలువలు
మైనస్ పాయింట్స్:
అక్కడక్కడా సాగతీతగా అనిపించే సీన్లు
పాత కథాంశంలా అనిపించడం
బాటమ్ లైన్: 'సన్ ఆఫ్'.. కేవలం సినిమా మాత్రమే కాదు, బాధ్యత మరచిన ప్రతి కొడుకు చూడాల్సిన ఒక ఎమోషనల్ మేల్కొలుపు.