SKY Movie Review: స్కై (SKY) మూవీ రివ్యూ: ఎమోషన్స్ నిండిన ఫీల్ గుడ్ జర్నీ..!
SKY Movie Review: డైరెక్టర్ పృధ్వీ పేరిచెర్ల పరిచయ చిత్రంగా, మురళీ కృష్ణంరాజు హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘స్కై’. వేలార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై నిర్మితమైన ఈ సినిమా నేడు (ఫిబ్రవరి 13) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి ఈ ఎమోషనల్ డ్రామా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో చూద్దాం.
కథా నేపథ్యం:
ఈ సినిమా ప్రధానంగా ముగ్గురు వ్యక్తుల జీవితాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. ప్రభు (ఆనంద్) ఒక సింగర్ కావాలనే కలలో పడి కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తాడు. ఫలితంగా భార్యను, కుమారుడిని కోల్పోయి ఒంటరివాడై, పశ్చాత్తాపంతో రెస్టారెంట్లలో పాటలు పాడుకుంటూ బతుకుతుంటాడు. విక్కీ (మురళీ కృష్ణంరాజు) ఉద్యోగం లేక, సర్వైవల్ కోసం స్నేహితుడు జాఫర్ తో కలిసి ప్రాంక్ వీడియోలు చేస్తూ కాలం గడిపే యువకుడు. ఇతనికి కూడా గతం లో ఒక విషాదం ఉంటుంది. వీణ (శృతి శెట్టి) జీవితంలో ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్న యువతి. ఈ ముగ్గురి జీవితాలు ఎలా కలిశాయి? వీణ ప్రేమను విక్కీ ఎందుకు తిరస్కరించాడు? కొడుకును కోల్పోయిన ప్రభుకి చివరికి ఓదార్పు ఎలా లభించింది? అనేదే మిగతా కథ.
విశ్లేషణ:
దర్శకుడు పృధ్వీ పేరిచెర్ల ఒంటరితనం (Loneliness) అనే పాయింట్ చుట్టూ కథను చాలా సున్నితంగా అల్లారు.
ఫస్టాఫ్: పాత్రల పరిచయం, విక్కీ-జాఫర్ చేసే కామెడీ ప్రాంక్స్, వీణతో విక్కీ ప్రేమాయణంతో సరదాగా సాగిపోతుంది. ఇంటర్వెల్ సీన్ లో హీరోయిన్ ప్రేమను వ్యక్తపరిచే విధానం చాలా సెన్సిబుల్ గా ఉంది.
సెకండాఫ్: అసలైన కథ ఇక్కడే మొదలవుతుంది. పాత్రల వెనుక ఉన్న ఎమోషనల్ బ్యాక్ డ్రాప్స్, వారి బాధను డైరెక్టర్ చాలా డీటైల్డ్ గా చూపించారు. క్లైమాక్స్ లో వచ్చే ట్విస్ట్ సినిమాకు హైలైట్ గా నిలుస్తుంది. కథ, స్క్రీన్ ప్లే, డైలాగ్స్ అన్నీ ఒకే వ్యక్తి (పృధ్వీ) డీల్ చేయడం వల్ల సినిమాలో స్పష్టత కనిపిస్తుంది.
నటీనటుల పనితీరు:
మురళీ కృష్ణంరాజు డెబ్యూ హీరో అయినప్పటికీ విక్కీ పాత్రలో చాలా ఈజ్ తో నటించాడు. కామెడీతో పాటు ఎమోషనల్ సీన్స్లో మంచి పరిణితి కనబరిచాడు. శృతి శెట్టి వీణ పాత్రలో చక్కగా ఒదిగిపోయింది, ఆమె నటన ఆకట్టుకుంటుంది. సీనియర్ నటుడు ఆనంద్ 'ప్రభు' పాత్రలో జీవించారు. ఒక తండ్రి పడే వేదనను ఆయన కళ్ళల్లో చూడొచ్చు. ఇతర నటులు సందీప్ బోరెడ్డి, రాకేశ్ మాస్టర్, మణి బామ్మ తమ పరిధి మేరకు ఆకట్టుకున్నారు.
సాంకేతిక వర్గం:
సినిమాటోగ్రఫీ: లెజెండరీ కెమెరామెన్ రసూల్ ఎల్లోర్ విజువల్స్ ఈ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్. హైదరాబాద్ ఏరియల్ షాట్స్, సాంగ్స్ పిక్చరైజేషన్ చాలా రిచ్ గా ఉన్నాయి.
మ్యూజిక్: శివప్రసాద్ అందించిన మెలోడీలు బాగున్నాయి. ముఖ్యంగా ‘తపనే తెలుపగ’ సాంగ్ విజువల్ గా, ఆడియో పరంగా ఆకట్టుకుంటుంది.
దర్శకత్వం: పృధ్వీ పేరిచెర్ల దర్శకుడిగానే కాకుండా లిరిక్ రైటర్ గా కూడా సత్తా చాటారు. సినిమాలో వాయిస్ ఓవర్ గుండెలకు హత్తుకుంటుంది.
ప్లస్ పాయింట్స్:
బలమైన ఎమోషన్స్ మరియు క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్.
మురళీ కృష్ణంరాజు మరియు ఆనంద్ నటన.
రసూల్ ఎల్లోర్ విజువల్స్.
హృద్యమైన వాయిస్ ఓవర్.
మైనస్ పాయింట్స్:
అక్కడక్కడా సాగతీతగా అనిపించే కొన్ని సన్నివేశాలు.
కొత్త నటీనటులు కావడం వల్ల కమర్షియల్ మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఆశించే వారికి కొంత అసంతృప్తి కలగవచ్చు.
తీర్పు:
"స్కై" కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు, జీవితంలో ఒంటరితనాన్ని ఎదుర్కొనే ప్రతి ఒక్కరూ కనెక్ట్ అయ్యే ఎమోషనల్ జర్నీ. ఫీల్ గుడ్ సినిమాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఇది మంచి ఛాయిస్.
రేటింగ్: 3/5