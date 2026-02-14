Seetha Payanam Review: సీతా పయనం రివ్యూ.. కుటుంబ విలువలు చెప్పే చిత్రం..!
Seetha Payanam Movie Review: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా స్వీయ నిర్మాణం, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన కుటుంబ కథా చిత్రం ‘సీతా పయనం’. ఈ సినిమాతో తన కూతురు ఐశ్వర్య అర్జున్ను, ఉపేంద్ర అన్న కుమారుడు నిరంజన్ను హీరో–హీరోయిన్లుగా పరిచయం చేశారు. శ్రీ రామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్పై నిర్మితమైన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి ఈ మూవీతో అర్జున్ తన కూతురిని సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేశాడా? ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకున్నాడా? చూద్దాం.
కథ
చిన్న వయసులోనే తల్లిని కోల్పోయిన సీత (ఐశ్వర్య అర్జున్) జీవితంలో తండ్రి రాజేంద్ర ప్రసాద్ (సత్యరాజ్) అన్నీ అవుతాడు. తల్లి ప్రేమతో, అపారమైన మమకారంతో ఆమెను పెంచి పెద్ద చేస్తాడు. తండ్రి–కూతురు అనుబంధం ఈ కథకు బలమైన హృదయం.
అయితే సీత పెళ్లి విషయానికి వస్తే మాత్రం మాట మార్చేస్తుంటుంది. ఓ పని కారణంగా వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్కు ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ ప్రయాణంలో అభి (నిరంజన్) పరిచయం అవుతాడు. ఆ జర్నీలో చోటుచేసుకునే సంఘటనలు సీత జీవితంలో కొన్ని కీలక మార్పులకు దారితీస్తాయి.
ఈ ప్రయాణంలో గిరి (అర్జున్ సర్జా), బసవన్న (ధృవ్ సర్జా) పాత్రల ప్రాముఖ్యత ఏమిటి? చివరికి సీత పెళ్లి చేసుకుందా? లేదా? అనేది తెరపై చూసే అంశం.
నటీనటుల ప్రతిభ
సీత పాత్రలో ఐశ్వర్య అర్జున్ సహజత్వంతో ఆకట్టుకుంటుంది. ఆమె హావభావాలు, సంభాషణ తీరు, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అన్నీ కూడా పాత్రకు సరిపోయేలా ఉన్నాయి. ప్రేక్షకులకు ఆమె ఒక కొత్త హీరోయిన్లా కాకుండా ఇంటి అమ్మాయిలా అనిపిస్తుంది.
నిరంజన్ కూడా సాదాసీదా, అమాయక యువకుడిగా మెప్పించాడు. ప్రకాశ్ రాజ్కు ఇలాంటి పాత్రలు కొత్తేమీ కాదు — తన అనుభవంతో పాత్రకు బలం చేకూర్చాడు. సత్యరాజ్ తండ్రి పాత్రలో మరోసారి హృదయాలను హత్తుకున్నాడు.
బిత్తిరి సత్తి కొన్ని సన్నివేశాల్లో హాస్యాన్ని పంచాడు. అర్జున్ సర్జా స్పెషల్ ఎంట్రీ థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటుంది. ధృవ్ సర్జా పాత్ర చిన్నదైనా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. మిగిలిన నటీనటులు కూడా తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.
విశ్లేషణ
‘సీతా పయనం’లో కొత్త కథా మలుపులు పెద్దగా లేకపోయినా, ప్రస్తుత తరం మరచిపోతున్న విలువలను గుర్తు చేసే ప్రయత్నం కనిపిస్తుంది. ప్రేమ, పెళ్లి, కుటుంబ బంధాల ప్రాముఖ్యతను దర్శకుడు అర్జున్ హృదయానికి హత్తుకునేలా చూపించాడు.
మొదటి భాగంలో కథ కాస్త నెమ్మదిగా నడుస్తుంది. ప్రేక్షకుడు కథతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అయితే ఒకసారి ప్రయాణంలో లీనమైతే, సినిమా సాఫీగా సాగుతుంది. పెద్ద ట్విస్టులు లేకుండా భావోద్వేగాల ఆధారంగా కథను నడిపించాడు.
ద్వితీయార్ధంలో సీత తన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పేందుకు మళ్లీ ప్రయాణం చేయడం భావోద్వేగాన్ని పెంచుతుంది. ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలు హృదయాలను తాకుతాయి.
అర్జున్ సర్జా కేమియో సినిమా స్థాయిని పెంచుతుంది. ఆయన ఫ్రేమ్లో కనిపిస్తే ప్రేక్షకుల్లో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. ధృవ్ సర్జా పాత్ర ద్వారా గోరక్షణ అంశంపై సందేశం ఇవ్వడం కూడా ప్రత్యేకత.
టెక్నికల్ పరంగా సినిమా మెరుగ్గానే ఉంది. అనూప్ అందించిన సంగీతం, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ భావోద్వేగాలను బలపరుస్తాయి. పాటల కంటే సంభాషణలే ఎక్కువగా గుర్తుండిపోతాయి. ఎడిటింగ్, సెట్స్, నిర్మాణ విలువలు అన్నీ మంచి ప్రమాణాల్లో ఉన్నాయి.
తుది మాట
‘సీతా పయనం’ ఒక కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ కంటే ఎక్కువగా విలువలు, భావోద్వేగాలు, కుటుంబ బంధాలపై దృష్టి పెట్టిన సినిమా. అర్జున్ సర్జా తన కూతురికి ఒక మంచి లాంచ్ప్యాడ్ ఇచ్చాడని చెప్పొచ్చు. బాక్సాఫీస్ పరంగా ఎంత విజయాన్ని సాధిస్తుందో కాలమే చెప్పాలి కానీ, హృదయాలను హత్తుకునే కుటుంబ కథగా మాత్రం గుర్తుండిపోతుంది.
రేటింగ్: 3.25/5