One/4 Movie Review: వన్ బై ఫోర్ రివ్యూ: నలుగురిపై ఒక్కడి వేట.. ఈ సస్పెన్స్ డ్రామా ఎలా ఉందంటే?
One/4 Movie Review: తేజస్ గుంజల్ ఫిలిమ్స్, రోహిత్ గుంజల్ ఫిలిమ్స్ సంయుక్త నిర్మాణంలో, బాహుబలి పళని కె దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వన్ బై ఫోర్’ (1 by 4). జనవరి 30న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు ఆకట్టుకుందో విశ్లేషణలో చూద్దాం.
కథ:
వైజాగ్ కుర్రాడు కిరణ్ (వెంకటేష్) చదువు పూర్తి చేసి, ఉద్యోగంలో చేరేలోపు లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటాడు. అదే కాలనీలో పవిత్ర (హీనా సోనీ) తన పిల్లలతో కలిసి నివసిస్తుంటుంది. ఒకానొక సందర్భంలో కిరణ్కు బైక్ మెకానిక్ (టెంపర్ వంశీ) అతని ముగ్గురు స్నేహితులతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. ఈ నలుగురు కలిస్తే దేన్నైనా ‘వన్ బై ఫోర్’ షేర్ చేసుకోవడం అలవాటు. కిరణ్ మాటల ద్వారా పవిత్ర గురించి తెలుసుకున్న ఈ ముఠా.. ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బతీసి బ్లాక్ మెయిల్ చేయడమే కాకుండా, ఆమెపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడతారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న కిరణ్ ఆ నలుగురిపై ఎలా పగ తీర్చుకున్నాడు? అసలు పవిత్ర ఏం చేసింది? అనేదే మిగతా కథ.
విశ్లేషణ:
ఇది ఒక రెగ్యులర్ రివెంజ్ డ్రామా అయినప్పటికీ, దర్శకుడు కొత్త స్క్రీన్ ప్లేతో నడిపించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ పాత్రల పరిచయాలు, లవ్ స్టోరీతో కాస్త నెమ్మదిగా సాగినప్పటికీ, ఇంటర్వెల్ ముందు వచ్చే ట్విస్ట్తో సినిమా వేగం పుంజుకుంటుంది. పవిత్ర పాత్ర ఎదుర్కొనే సమస్యలు, ఆ తర్వాత వచ్చే ఎమోషనల్ సీన్స్ సెకండ్ హాఫ్లో బాగా పండాయి. రివెంజ్ తీర్చుకునే క్రమంలో వచ్చే సీన్స్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని కలిగిస్తాయి. అయితే, మద్యం సేవించే సీన్లు మరియు కొన్ని అనవసరపు ల్యాగ్ సీన్లను ట్రిమ్ చేసి ఉంటే సినిమా మరింత గ్రిప్పింగ్గా ఉండేది. చివర్లో ఇచ్చిన సామాజిక సందేశం ఆలోచింపజేస్తుంది.
నటీనటుల ప్రతిభ:
కన్నడలో హీరోగా గుర్తింపు పొందిన వెంకటేష్, తెలుగులోనూ తన యాక్షన్ మరియు ఎమోషన్స్తో మెప్పించాడు. హీనా సోనీ.. పవిత్ర పాత్రలో ఆమె నటన సినిమాకు ప్రాణం పోసింది. ఎమోషనల్ సీన్స్లో చాలా చక్కగా ఒదిగిపోయింది. విలనిజం పండించడంలో వంశీ సఫలమయ్యాడు. అతని బ్యాచ్ చేసే అల్లరి, క్రూరత్వం పాత్రలకు తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి. ఇతరులు.. అపర్ణ మల్లిక్, మధుసూధన రావు, సునీత మనోహర్ తమ పరిధి మేరకు నటించారు.
సాంకేతిక వర్గం:
సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్ వైజాగ్ అందాలను చక్కగా చూపించాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కొన్ని చోట్ల బాగున్నా, మరికొన్ని చోట్ల హెవీగా అనిపిస్తుంది. నిర్మాణ విలువలు సినిమా స్థాయికి తగ్గట్టుగా రిచ్గా ఉన్నాయి. ఎడిటింగ్ విషయంలో మరికొంత జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సింది.
ప్లస్ పాయింట్లు:
హీనా సోనీ ఎమోషనల్ పర్ఫార్మెన్స్
సెకండ్ హాఫ్ స్క్రీన్ ప్లే
క్లైమాక్స్ మెసేజ్
మైనస్ పాయింట్లు:
స్లోగా సాగే ఫస్ట్ హాఫ్
సాగదీసిన డ్రింకింగ్ సీన్స్
తీర్పు: మొత్తంగా ‘వన్ బై ఫోర్’ ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సస్పెన్స్ రివెంజ్ డ్రామా. పాత కథే అయినా పక్కా మాస్ ఎలిమెంట్స్ మరియు ఎమోషన్స్ ఇష్టపడేవారు ఒకసారి చూడొచ్చు.
రేటింగ్: 2.75/5