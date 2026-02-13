Nilave Review: నిలవే రివ్యూ: అర్జున్ రెడ్డి లాంటి ఇంటెన్సిటీ ఉందా? కొత్త జంట మ్యాజిక్ చేసిందా?
Nilave Review: కొత్త నటీనటులతో, భావోద్వేగాలకు సంగీతాన్ని జోడిస్తూ తెరకెక్కిన ప్రేమకథా చిత్రం ‘నిలవే’. సౌమిత్ రావు, శ్రేయాసి సేన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రానికి సౌమిత్ రావు, సాయి వెన్నం సంయుక్తంగా దర్శకత్వం వహించారు. కొత్త టీమ్తో వచ్చిన ఈ సినిమాపై మొదట్లో పెద్దగా అంచనాలు లేకపోయినా, ట్రైలర్ విడుదల తర్వాత ఆసక్తి పెరిగింది. కొంతమంది ఈ చిత్రాన్ని ‘అర్జున్ రెడ్డి’ తరహాలో ఉంటుందేమోనని ఊహించారు. మరి సినిమా ఎలా ఉంది? చూద్దాం.
కథ:
అర్జున్ (సౌమిత్ రావు) చిన్నప్పటి నుంచే అనాథ. తన స్నేహితుడి ఇంట్లో ఉంటూ ఓ యాడ్ ఏజెన్సీలో అసిస్టెంట్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తుంటాడు. జీవితంలో ఒంటరితనం అతన్ని తీవ్ర నిరాశలోకి నెడుతుంది. తోడు కోసం ఎదురుచూస్తూ చివరికి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంటాడు. అదే సమయంలో ఎదురుగా ఉన్న అపార్ట్మెంట్లో అతిథి (శ్రేయాసి సేన్) కనిపిస్తుంది. తొలి చూపులోనే ఆమెపై ప్రేమ పెంచుకుంటాడు.
పరిచయం పెరుగుతుంది, అనుబంధం బలపడుతుంది. అతిథి కూడా అర్జున్కు దగ్గరవుతుంది. కానీ ప్రేమను అంగీకరించడంలో వెనుకడుగు వేస్తుంది. ఆమె గతం ఏమిటి? ఎందుకు ప్రేమను స్వీకరించలేకపోతోంది? అర్జున్ కలల కుటుంబ జీవితం నెరవేరుతుందా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలుసుకోవాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.
విశ్లేషణ:
‘నిలవే’ ఒక భావోద్వేగ ప్రేమకథ. కథ ప్రారంభం నుంచే హీరో ఆత్మహత్య ప్రయత్నం సన్నివేశం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. ఒంటరితనం ఒక మనిషిని ఎంతగా కుంగదీస్తుందో అర్జున్ పాత్ర ద్వారా దర్శకులు బలంగా చూపించారు. హీరోయిన్ ఎంట్రీ తర్వాత కథనం రొమాంటిక్ మలుపు తీసుకుంటుంది.
హీరో–హీరోయిన్ల మధ్య సన్నివేశాలు సహజంగా సాగుతాయి. అతిథి పాత్రలో ఉన్న మిస్టరీ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతుంది. ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ కథను మరింత గాఢంగా మార్చి, రెండో భాగంపై ఆసక్తిని పెంచుతుంది. ద్వితీయార్థం భావోద్వేగాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ సాగుతుంది. అతిథి ఫ్లాష్బ్యాక్ హృదయాన్ని తాకుతుంది. అయితే కొన్ని చోట్ల కథనం కాస్త నెమ్మదిగా అనిపిస్తుంది. చివర్లో వచ్చే క్లైమాక్స్ మాత్రం మంచి అనుభూతిని అందిస్తుంది.
నటీనటులు:
సౌమిత్ రావు అర్జున్ పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. ముఖ్యంగా భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో తన నటనతో ఆకట్టుకున్నాడు. డ్యాన్స్లోనూ తన ప్రతిభ చూపించాడు. శ్రేయాసి సేన్ తొలి సినిమాతోనే మంచి ఇంప్రెషన్ సృష్టించింది. కథ మొత్తం ఆమె పాత్ర చుట్టూ తిరగడం గమనార్హం. తన పాత్రలో ఉన్న భావోద్వేగాలను బాగా వ్యక్తపరిచింది. వైవా హర్ష కొన్ని సందర్భాల్లో వినోదాన్ని పంచాడు. మిగతా నటీనటులు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.
సాంకేతిక విభాగం:
సినిమాకు నేపథ్య సంగీతం ప్రధాన బలం. పాటలు వినసొంపుగా ఉంటాయి. సినిమాటోగ్రఫీ కథ మూడ్కు తగ్గట్లు ఉంది. ఎడిటింగ్ సాధారణంగా ఉంది. నిర్మాణ విలువలు సినిమా స్థాయికి తగ్గట్టుగా మెరుగ్గా ఉన్నాయి.
తుది మాట:
‘నిలవే’ ఓ మృదువైన, భావోద్వేగ ప్రేమకథ. పెద్ద అంచనాలు లేకుండా థియేటర్కి వెళ్లిన ప్రేక్షకులకు మంచి అనుభూతిని అందించే సినిమా ఇది. కొత్త టీమ్ నుంచి వచ్చిన ఈ ప్రయత్నం అభినందనీయం. ప్రేమ, ఒంటరితనం, అనుబంధాలపై సున్నితమైన కథలను ఇష్టపడేవారికి ఈ చిత్రం నచ్చే అవకాశం ఉంది.
రేటింగ్: 3/5