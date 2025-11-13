Jigris Movie Review: జిగ్రీస్ రివ్యూ.. ఫ్రెండ్షిప్ జర్నీ నవ్విస్తుంది, కంటతడి పెట్టిస్తుంది!
కథా నేపథ్యం
కార్తిక్ (కృష్ణ బూరుగుల), ప్రవీన్ (రామ్ నితిన్), వినయ్ (ధీరజ్ ఆత్రేయ), ప్రశాంత్ (మనీ వాక).. వీళ్లు నలుగురు జిగ్రీ దోస్తులు (బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్). ఒక రాత్రి అతిగా తాగిన మత్తులో, తమ పాత మారుతి 800 కారులో గోవా ట్రిప్కు ప్లాన్ వేసుకుంటారు. అనుకున్నదే ఆలస్యం, వెంటనే బయలుదేరతారు.
కానీ ఈ చిన్న కారు ప్రయాణంలో వారికి అనుకోని అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. కారు ట్రబుల్ ఇవ్వడంతో, రిపేర్ చేసే క్రమంలో వారి జీవితంలోకి ఓ ఆసక్తికరమైన వ్యక్తి వస్తాడు. అక్కడి నుంచి ఈ నలుగురి ప్రయాణం ఓ మలుపు తిరుగుతుంది. అసలు ఆ పాత కారులోనే వారు ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది? వారి గోవా ప్రయాణం అనుకున్నట్టుగా సాగిందా? ఆ జర్నీ వారి జీవితాల్లో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకువచ్చింది? అనేది మిగిలిన కథ.
విశ్లేషణ (ప్లస్సులు, మైనస్సులు)
ప్లస్ పాయింట్స్:
స్నేహం & హాస్యం: టైటిల్కు తగ్గట్టుగానే ఇది నలుగురు స్నేహితుల కథ. ఇలాంటి సినిమాలకు పెద్ద కథ అవసరం లేదు, కావాల్సిందల్లా సరదా, నవ్వులు. ఆ విషయంలో దర్శకుడు పూర్తిగా సక్సెస్ అయ్యాడు.
కామెడీ టైమింగ్: ప్రతి సన్నివేశాన్ని హిలేరియస్గా మలచడంలో కృషి కనిపించింది. ముఖ్యంగా లారీ సీన్, ఓ ఊరిలో వచ్చే నాటుకోడి ఎపిసోడ్, కాండోమ్ సీన్ ప్రేక్షకులను పక్కాగా నవ్విస్తాయి. దొంగల ఎపిసోడ్ కూడా సరదాగా సాగుతుంది.
రియలిస్టిక్ ఫీల్: కథలో పెద్ద ట్విస్టులు లేకపోయినా, "ఇది మన ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ కథే కదా!" అనిపించేంత సహజంగా ఉంటుంది.
క్లైమాక్స్: చివరి 15 నిమిషాలు మాత్రం భావోద్వేగంగా మనసును తాకుతాయి. ఆ సన్నివేశాలు హృదయానికి హత్తుకునేలా తెరకెక్కించారు.
మైనస్ పాయింట్స్:
సాగదీత: మధ్యలో కొన్ని సన్నివేశాలు అనవసరంగా సాగదీసినట్లు అనిపిస్తాయి.
ఎమోషనల్ సీన్లలో అనుభవం లోపం: మనీ వాక పోషించిన కీలక పాత్ర ఎమోషనల్ సీన్లలో కొంత అనుభవం లోపించినట్లు కనిపిస్తుంది.
ఎవరెలా చేశారు?
కృష్ణ బూరుగుల: తన ఎనర్జీతో సినిమా మొత్తాన్ని ముందుండి నడిపించారు. కామెడీ సన్నివేశాల్లో అతని నటన ఆకట్టుకుంది.
ధీరజ్ ఆత్రేయ: చాలా సహజంగా, అమాయకంగా ఉంటూ కామెడీ టైమింగ్తో నవ్వించారు.
రామ్ నితిన్: పాత్ర పరిధి మేరకు బాగానే నటించారు.
మనీ వాక: ఈ పాత్ర సినిమాకి హార్ట్ లాంటిది. మరింత మెరుగ్గా చేయగలిగే అవకాశం ఉన్నా, పర్వాలేదనిపించారు.
సాంకేతిక వర్గం
సినిమాటోగ్రఫీ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది, ఫ్రెండ్షిప్ జర్నీకి మరింత అందాన్ని జోడించింది. కమ్రాన్ అందించిన సంగీతం చక్కగా ఉంది. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ సినిమా స్థాయికి తగ్గట్టుగా చక్కగా కనిపిస్తాయి.
తీర్పు
'జిగ్రీస్' అనేది మన చిన్ననాటి స్నేహితులతో గడిపిన ఆ పిచ్చి (పాగల్) క్షణాలను మళ్లీ గుర్తు చేసే సినిమా. నవ్విస్తూ, చివరికి హత్తుకునే ఫీల్తో ఈ స్నేహ జర్నీ సాగుతుంది. హాస్యాన్ని, ఎమోషన్స్ను ఇష్టపడేవారు తప్పకుండా చూడదగ్గ చిత్రం.
రేటింగ్ : 3/5