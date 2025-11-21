Itlu Mee Edava Review: ఇట్లు మీ ఎదవ రివ్యూ.. రొటీన్ కథలో ఊహించని మెరుపు..!
Itlu Mee Edava Review: సాధారణంగా పూరి జగన్నాథ్ సినిమాల్లో కనిపించేలాంటి అగ్రెసివ్ టైటిల్తో ఇట్లు మీ ఎదవ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఆకర్షించింది. హీరోగా నటిస్తూ, దర్శకత్వం వహించిన త్రినాథ్ కఠారి ఈ కథను బొమ్మరిల్లు కాన్సెప్ట్కు రివర్స్లో రాసుకున్నారు. ప్రముఖ పంపిణీ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమాను రిలీజ్ చేయడంతో దీనిపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. రొటీన్ ప్రేమకథలా మొదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఎలా ఆకట్టుకుందో, ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ ఎంతవరకు మెప్పించిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కథ
శ్రీను (త్రినాథ్ కఠారి) ఆరేళ్లుగా పీజీ చదువుతూ ఎలాంటి లక్ష్యం లేకుండా తిరిగే యువకుడు. కాలేజీలో చేరిన మానసవిని (సాహితీ అవాంచ)ని చూసి ప్రేమలో పడతాడు. ఆమె కోసం శ్రీను తన పద్ధతిని మార్చుకోవడంతో, మను కూడా అతన్ని ప్రేమిస్తుంది. తిరుగుబోతు కొడుకు మారడం చూసి శ్రీను తండ్రి (గోపరాజు రమణ) సంతోషించి, మను తండ్రి (దేవి ప్రసాద్) దగ్గరకు వెళ్లి పెళ్లి ప్రస్తావన తెస్తాడు. అయితే మీ అల్లరి అబ్బాయి వల్లే నా కూతురు చెడింది. అలాంటి ఎదవకు పిల్లనివ్వను అని మను తండ్రి నిరాకరిస్తాడు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు డాక్టర్ (తనికెళ్ల భరణి) సలహా మేరకు, శ్రీను 30 రోజులు మను తండ్రితో కలిసి గడపాలి. ఈ 30 రోజుల్లో శ్రీను మంచివాడని నిరూపించుకుంటే తమ ప్రేమకు అంగీకరించాలని శ్రీను ఛాలెంజ్ చేస్తాడు. ఈ ఛాలెంజ్లో శ్రీను ఎలా గెలిచాడు.. వారి పెళ్లి జరిగిందా అనేది అసలు కథ.
కథనంపై సమీక్ష
దర్శకుడు ఎంచుకున్న బొమ్మరిల్లు రివర్స్ కాన్సెప్ట్ చాలా కొత్తగా ఉంది. హీరోయిన్ హీరో ఇంట్లో ఉండటానికి బదులు, హీరో హీరోయిన్ తండ్రితో 30 రోజులు గడపడం అనే పాయింట్ ఆకట్టుకుంటుంది. సినిమా మొదటి భాగం రొటీన్ కాలేజీ, ప్రేమ సీన్లతో కొద్దిగా నెమ్మదిగా మొదలైనా, ఇంటర్వెల్ ముందు వచ్చే 30 రోజుల ఛాలెంజ్ తో సెకండాఫ్పై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. రెండవ భాగం ఎక్కువగా హీరో, హీరోయిన్ తండ్రి మధ్య నడుస్తుంది. అయితే కామెడీ కోసం చేసిన కొన్ని ప్రయత్నాలు అనుకున్నంతగా నవ్వించలేకపోయాయి. సినిమా మొత్తంలో చెప్పుకోదగిన బలం క్లైమాక్స్. కథనం సాగిన విధానానికి భిన్నంగా, క్లైమాక్స్ ఊహించని మలుపుతో చాలా బాగా ముగుస్తుంది. టైటిల్కు తగ్గట్టు హీరోను అందరూ ఎదవ అని పిలుస్తూ ఉన్నా, అసలైన ఎదవలు ఎవరు అని చూపించే ప్రయత్నం దర్శకుడు చేశారు. ఒక్క క్లైమాక్స్ కోసమైనా ఈ సినిమాను చూడవచ్చు.
నటీనటుల పనితీరు
హీరోగా, దర్శకుడిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన త్రినాథ్ కఠారి బాగా నటించాడు. కొన్ని చోట్ల రవితేజను ఇమిటేట్ చేసినట్లు అనిపించినా, పాత్రకు న్యాయం చేశాడు. హీరోయిన్ సాహితీ అవాంచ బొద్దుగా, క్యూట్గా కనిపించి, తన నటనతోనూ ఆకట్టుకుంది. కొడుకును తిట్టే తండ్రిగా గోపరాజు రమణ, కూతురి భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించే తండ్రిగా దేవి ప్రసాద్ తమ పాత్రల్లో బాగా నటించి సినిమాకు బలాన్నిచ్చారు. తనికెళ్ల భరణి అతిథి పాత్రలో డాక్టర్గా కనిపించి మెప్పించారు. మిగతా నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు బాగా నటించారు.
టెక్నికల్ అంశాలు
ఆర్పీ పట్నాయక్ అందించిన సంగీతం, నేపథ్య సంగీతం బాగున్నాయి. పాటలు పాత ట్యూన్స్ను గుర్తు చేసినా వినడానికి బాగుంటాయి. జగదీష్ చీకటి సినిమాటోగ్రఫీ బాగా కుదిరింది. ముఖ్యంగా బీచ్ సన్నివేశాలు, పాటలు చాలా అందంగా ఉన్నాయి. నిర్మాణ విలువలు సినిమా స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి. రొటీన్ సీన్స్తో నడిచినా, మంచి క్లైమాక్స్తో సినిమాను ముగించడంలో దర్శకుడు సఫలమయ్యాడు.
చివరి మాట
ఇట్లు మీ ఎదవ అనేది బొమ్మరిల్లు కాన్సెప్ట్ను రివర్స్ చేసి రాసిన ఒక యూత్ఫుల్ ప్రేమకథ. ఊహించని క్లైమాక్స్ కోసం ఈ సినిమాను ఒకసారి చూడవచ్చు. టైంపాస్ కోసం చూడాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
రేటింగ్ : 3/5