Gopi Galla Goa Trip: 'గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్' రివ్యూ: టాలీవుడ్ కథకు హాలీవుడ్ మేకింగ్!
రొటీన్ సినిమాలకు భిన్నంగా, సరికొత్త అనుభూతిని పంచే ఉద్దేశంతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన చిత్రం 'గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్'. రాస్తా ఫిల్మ్స్, ఔరా ఉలిస్...
రొటీన్ సినిమాలకు భిన్నంగా, సరికొత్త అనుభూతిని పంచే ఉద్దేశంతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన చిత్రం 'గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్'. రాస్తా ఫిల్మ్స్, ఔరా ఉలిస్ ఆర్ట్స్, అవ్వల్ నంబర్ ప్రొడక్షన్స్, అవంతి సినిమా సంయుక్త నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా నవంబర్ 14న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. రోహిత్ & శశి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం ఎలా ఉందో సమీక్షిద్దాం.
కథ:
తెలంగాణలోని గద్వాల్ జిల్లాకు చెందిన ఒక మారుమూల గ్రామంలో టెంట్ సామాను షాపు నడుపుకునే ఇద్దరు యువకులు, గోపిలు. వారి జీవితంలో ఒక్కసారైనా గోవా వెళ్లాలనేది వారి కల. ఈ ఇద్దరు గోపిలు తమ లక్ష్యం కోసం గోవాకు ఎందుకు బయలుదేరారు? ఆ ప్రయాణంలో వారికి పరిచయమైన మరో గోపి ఎవరు? గోవా చేరుకున్న తర్వాత వారు అనుకున్న పని చేశారా? తిరిగి తమ సొంత ఊరు చేరుకోగలిగారా? అనేదే తెరపై చూడాల్సిన కథ.
విశ్లేషణ:
కథాంశంగా చూస్తే ఇది చాలా సింపుల్ లైన్ అయినప్పటికీ, దర్శకులు రోహిత్ & శశి ఈ సినిమాను ఫ్రెష్ టేకింగ్, మేకింగ్ తో తెరకెక్కించారు.
రొటీన్ తెలుగు సినిమాల నుండి కాస్త రిఫ్రెషింగ్గా అనిపించే ఈ చిత్రం, నెట్ఫ్లిక్స్లో చూసే ఆంగ్ల సినిమాలాంటి ఫ్రెష్ టేకింగ్తో ఒక డిఫరెంట్ రూట్ ఫిల్మ్గా నిలిచింది.
గోవా బీచ్లో ఒక షాట్లో, కూర్చుని ఫ్లూట్ వాయిస్తున్నప్పుడు ఎదురుగా నీలి రంగు ఆవు నడుస్తూ వెళ్లడం కృష్ణుడిని సింబాలిక్గా రిఫర్ చేస్తుంది. ఈ ఒక్క సీన్ సినిమాకే హైలెట్గా నిలుస్తుంది.
ఫస్టాఫ్ జెట్ స్పీడ్లో సరదాగా సాగిపోగా, సెకండాఫ్ను క్లియర్గా, డెప్త్గా మలిచారు. షార్ట్ మేకింగ్, షార్ట్ డివిజన్ వంటి ప్రతి విషయంలోనూ దర్శకుల డిఫరెంట్ టెస్ట్ ఏంటో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
నటీనటులు & సాంకేతిక అంశాలు
అజిత్ మోహన్, రాజు శివరాత్రి, క్యాంప్ శశి, సాయి కుమార్, పవోన్ రమేష్, మోనిక బుసం.. వంటి నటీనటులు తక్కువ మంది ఉన్నప్పటికీ, ప్రతి ఒక్కరి పాత్రకూ ప్రాధాన్యత ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ తమ పాత్రల్లో అద్భుతంగా నటించారు. రవి నిడమర్తి అందించిన సంగీతం బాగుంది, ముఖ్యంగా శశాంక్ డీఓపీ (సినిమాటోగ్రఫీ) చాలా రిచ్గా ఉంది.
ఓవరాల్: టాలీవుడ్ కథకు హాలీవుడ్ మేకింగ్ ఇచ్చిన ఈ సినిమా ఫ్రెష్ ఫీల్స్ కోరుకునే వారికి మస్ట్ వాచ్ (Must Watch) ఫిల్మ్.
రేటింగ్ 3/5