దేవగుడి సినిమా రివ్యూ.. కుల వ్యవస్థను ప్రశ్నించిన రాయలసీమ యాక్షన్ డ్రామా!

Devagudi Review: దేవగుడి సినిమా రివ్యూ.. కుల వ్యవస్థను ప్రశ్నించిన రాయలసీమ యాక్షన్ డ్రామా!
Highlights

Devagudi Review: పుష్యమి ఫిలిం మేకర్స్ బ్యానర్‌పై బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం "దేవగుడి". ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యం ఉన్నప్పటికీ...

Devagudi Review: పుష్యమి ఫిలిం మేకర్స్ బ్యానర్‌పై బెల్లం రామకృష్ణా రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం "దేవగుడి". ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యం ఉన్నప్పటికీ సమాజంలోని కుల వివక్షను ప్రశ్నిస్తూ తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం జనవరి 30న థియేటర్లలో విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో చూద్దాం.

కథ:

దేవగుడి గ్రామానికి చెందిన వీరారెడ్డి (రఘు కుంచె) ఒక శక్తివంతమైన ఫ్యాక్షన్ నాయకుడు. తన అనుచరుడి కుమారుడైన ధర్మ (అభినవ్ శౌర్య)ను తన సొంత కొడుకు నరసింహతో సమానంగా చూస్తాడు. కానీ, తన కూతురు శ్వేత (అనుశ్రీ), ధర్మతో ప్రేమలో పడిందన్న విషయం తెలియగానే వీరారెడ్డిలోని కుల అహంకారం మేల్కొంటుంది. ధర్మను ఊరి నుంచి గెంటివేస్తాడు. ఆ తర్వాత వీరారెడ్డి అనారోగ్యం పాలవ్వడం, కొందరు అనుచరుల హత్యలు జరగడం, శ్వేత కనిపించకుండా పోవడం వంటి మలుపులతో కథ ఆసక్తికరంగా మారుతుంది. చివరకు వీరారెడ్డి ఏం చేశాడు? ప్రేమ జయిస్తుందా? అనేదే మిగతా కథ.

విశ్లేషణ:

దర్శకుడు రామకృష్ణా రెడ్డి పాత తరం ఫ్యాక్షన్ కథకు కుల వ్యవస్థ అనే కీలకమైన సామాజిక కోణాన్ని జోడించి ఈ చిత్రాన్ని మలిచారు. మనిషి ఎంత ఎదిగినా పెళ్లి, చావు విషయాల్లో కులాన్ని వదలలేకపోతున్నాడనే పాయింట్‌ను ఇందులో బలంగా చూపించారు. కథనం కొంతవరకు ఊహించేలా ఉన్నా, క్లైమాక్స్‌లో వచ్చే షాకింగ్ ట్విస్ట్ సినిమాకు హైలైట్‌గా నిలుస్తుంది. రాయలసీమ యాస, అక్కడి జీవనశైలిని ప్రతిబింబిస్తూ సాగే సన్నివేశాలు ఆకట్టుకుంటాయి. పరిమిత బడ్జెట్‌లో రిచ్ విజువల్స్ మరియు మంచి పాటలతో కమర్షియల్ హంగులు తగ్గకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు.

నటీనటుల ప్రతిభ:

దేవగుడి వీరారెడ్డి పాత్రలో రఘు కుంచె అద్భుతంగా నటించారు. ఫ్యాక్షన్ లీడర్‌గా తన గాంభీర్యాన్ని, తండ్రిగా తన ఆవేదనను చక్కగా పండించారు. అభినవ్ శౌర్య - అనుశ్రీ.. కొత్త వారైనప్పటికీ, ప్రధాన జంట తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. అభినవ్ శౌర్య నటనలో ఈజ్ కనిపించింది. రఘుబాబు, రాకెట్ రాఘవ, మీసాల లక్ష్మణ్ తమ పరిధి మేరకు నవ్వించే ప్రయత్నం చేశారు.

సాంకేతిక వర్గం:

మదిన్ అందించిన సంగీతం మరియు నేపథ్య సంగీతం సినిమా మూడ్‌ను ఎలివేట్ చేశాయి. నిర్మాణ విలువలు అత్యద్భుతంగా ఉన్నాయి. సినిమా నిడివి తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. ఫైట్స్ మరియు పాటల చిత్రీకరణ బాగుంది.

ప్లస్ పాయింట్స్:

రఘు కుంచె నటన

బలమైన సామాజిక సందేశం

క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్

నిర్మాణ విలువలు

మైనస్ పాయింట్స్:

కొన్ని చోట్ల పాత సినిమాలను గుర్తుకు తెచ్చే కథనం

తీర్పు: కుల వ్యవస్థపై సంధించిన ఒక చక్కని విమర్శ ‘దేవగుడి’. ఫ్యాక్షన్ డ్రామాలను, సామాజిక స్పృహ ఉన్న చిత్రాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా ఒక మంచి ఎంపిక.

రేటింగ్: 3/5

