Amaravathi ki Aahwanam Review: అమరావతికి ఆహ్వానం రివ్యూ: థ్రిల్ చేసే హారర్ ఎంటర్‌టైనర్..!

Amaravathi ki Aahwanam Review: కంటెంట్ ప్రధానంగా సినిమాలు నిర్మిస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న లైట్ హౌస్ సినీ మ్యాజిక్ బ్యానర్ నుంచి వచ్చిన తాజా చిత్రం అమరావతికి ఆహ్వానం.

Amaravathi ki Aahwanam Review: కంటెంట్ ప్రధానంగా సినిమాలు నిర్మిస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న లైట్ హౌస్ సినీ మ్యాజిక్ బ్యానర్ నుంచి వచ్చిన తాజా చిత్రం అమరావతికి ఆహ్వానం. ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ ద్వారానే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తించిన ఈ హారర్ థ్రిల్లర్‌కు దర్శకుడు జీవీకే. శివ కంఠంనేని, ధన్య బాలకృష్ణ, ఎస్తేర్, సుప్రిత, హరీశ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఎంతవరకు ఆకట్టుకుందో చూద్దాం.

కథ

కథ ప్రధానంగా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కుటుంబం మరియు ఒక జమీందారీ వంశం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఈశ్వర్ (శివ కంఠంనేని) నిజాయితీ గల పోలీస్ అధికారి. అతని భార్య భానుమతి (ధన్య బాలకృష్ణ). భార్గవి, విజ్జు ఆమె చెల్లెల్లు. సోషల్ మీడియాలో ఫేమ్ సంపాదించాలని కలలు కనే భార్గవి దెయ్యాల కాన్సెప్ట్‌తో వీడియోలు తీసి వైరల్ అవుతుంది.

ఒక రోజు దెయ్యాల ఉనికి నిరూపిస్తానంటూ వచ్చిన ఫోన్ కాల్ ఆమె జీవితాన్నే మలుపుతిప్పుతుంది. ఒంటరిగా పంపలేక కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి అమరావతి అనే గ్రామానికి వెళ్తారు. అక్కడ జమీందారిణి రాజేశ్వరి (ఎస్తేర్) భవంతిలో అడుగుపెడతారు. ఆ తర్వాత జరిగే అనూహ్య సంఘటనలు కథను ఆసక్తికర మలుపుల్లోకి నడిపిస్తాయి. రాజేశ్వరి గతంలో జరిగిన విషాదం, ఈశ్వర్ కుటుంబంతో ఉన్న సంబంధం, ఆ భవంతి రహస్యాలు—all ఇవే కథకు హృదయం.

విశ్లేషణ

హారర్ థ్రిల్లర్ జానర్‌లో కొత్తదనం చూపించడం సవాలే. అయితే దర్శకుడు జీవీకే మొదటి సన్నివేశం నుంచే తన ప్రయత్నం స్పష్టంగా చూపించారు. భయంతో పాటు కుటుంబ భావోద్వేగాలను సమతూకంగా మేళవించడం ఈ చిత్రానికి బలం.

అమరావతి గ్రామాన్ని ప్రారంభంలోనే పరిచయం చేయడం ద్వారా కథపై హుక్ ఏర్పడుతుంది. కథ హైదరాబాద్‌కు మారినా, అమరావతి గురించిన కుతూహలం ప్రేక్షకుడిలో కొనసాగుతుంది. గ్రామానికి వెళ్లిన తర్వాత కథ మరింత పట్టు సాధిస్తుంది. రాజేశ్వరి ఫ్లాష్‌బ్యాక్ సన్నివేశాలు సినిమాకే హైలైట్. క్లైమాక్స్ ముందు వచ్చే ట్విస్ట్ ఆకట్టుకుంటుంది.

హారర్ ఎలిమెంట్స్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్, పాటలు—all కలిసి కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్యాకేజ్‌గా నిలుస్తాయి. థియేటర్‌లో మంచి అనుభూతి ఇచ్చే సినిమా అని చెప్పొచ్చు.

నటీనటుల ప్రదర్శన

శివ కంఠంనేని కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలకు పేరుగాంచిన నటుడు. ఈ చిత్రంలో పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా ఆయన నటన సహజంగా ఉంది. యాక్షన్, ఎమోషన్ సన్నివేశాల్లో మెప్పించారు.

రాజేశ్వరి పాత్రలో ఎస్తేర్ అద్భుతంగా నటించారు. ముఖ్యంగా ఆమె కళ్లతోనే భావాలను వ్యక్తపరిచిన తీరు ఆకట్టుకుంటుంది. భానుమతిగా ధన్య బాలకృష్ణ తన పాత్రకు న్యాయం చేశారు. హౌస్ వైఫ్‌గా, భయపెట్టే సన్నివేశాల్లోనూ సమతూకంగా నటించారు.

భార్గవి పాత్రలో సుప్రిత ఈ తరం సోషల్ మీడియా యువతిని ప్రతిబింబించింది. వైరల్ కావాలనే తపనను సహజంగా చూపించింది. మహేశ్ పాత్రలో హరీశ్ కూడా ఆకట్టుకున్నారు. ప్రతి పాత్ర కథలో ప్రాధాన్యత కలిగి ఉండటం ప్రత్యేకత.

సాంకేతిక విభాగం

డీవోపీ ప్రభాకర్ రెడ్డి సినిమాకు విజువల్ రిచ్‌నెస్ ఇచ్చారు. భరద్వాజ్ సంగీతం హారర్ వాతావరణాన్ని బలపరిచింది. నిర్మాణ విలువలు మంచి స్థాయిలో ఉన్నాయి. లైట్ హౌస్ సినీ మ్యాజిక్ బ్యానర్ మరోసారి తన ముద్ర వేసింది.

తుది మాట

హారర్, థ్రిల్, కుటుంబ భావోద్వేగాల మేళవింపుతో రూపొందిన అమరావతికి ఆహ్వానం కుటుంబంతో కలిసి చూడదగ్గ ఎంటర్‌టైనర్. జానర్‌ను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది.

రేటింగ్: 3/5

