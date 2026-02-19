A Beautiful Breakup: విడిపోవడం కూడా ఇంత అందంగా ఉంటుందా? ఏ బ్యూటిఫుల్ బ్రేకప్ రివ్యూ
A Beautiful Breakup: ప్రేమ కథలు అంటే కేవలం కలయికలే కాదు, కొన్నిసార్లు అందమైన వీడ్కోలు కూడా కావొచ్చు. అదే ఇతివృత్తంతో రూపొందిన చిత్రం ఏ బ్యూటిఫుల్ బ్రేకప్. ప్రేమికుల రోజు సందర్భంగా విడుదలైన ఈ సినిమా, విడిపోవాలనుకునే ఒక జంట ప్రయాణాన్ని ఎంతో హృద్యంగా, కొంచెం ఫాంటసీ జోడించి చూపించింది. సాధారణంగా బ్రేకప్ అంటే ఏడుపులు, గొడవలు ఉంటాయని మనం అనుకుంటాం, కానీ ఈ సినిమా ఆ ఆలోచనను పూర్తిగా మార్చేస్తుంది.
కథ
కృష్ణ (తక్ష్), రూప్స్ (మటిల్డా) అనే జంట కొంతకాలం ప్రేమించుకున్నాక, పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోవాలని నిర్ణయించుకుంటారు. అయితే, ఆ ముగింపు బాధాకరంగా కాకుండా, ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉండాలని భావించి ఒక ఒంటరి కాటేజీకి వెళ్తారు. ఒకరికొకరు ఇచ్చుకున్న కానుకలను తిరిగి ఇచ్చేసుకుంటూ, పాత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ తమ బంధానికి గౌరవప్రదమైన వీడ్కోలు పలకాలనుకుంటారు. అయితే, ఆ కాటేజీలో ఒక అదృశ్య శక్తి ఉండటంతో కథ అనూహ్య మలుపు తిరుగుతుంది. ఆ ఆత్మ వీరిని భయపెట్టే దెయ్యంలా కాకుండా, వీరి మధ్య ఉన్న ప్రేమను సరికొత్త కోణంలో చూసేలా చేసే ఒక సాధనంలా మారుతుంది. చివరకు ఆ జంట నిర్ణయం ఏమైందనేది వెండితెరపై చూడాల్సిందే.
నటీనటుల నటన, సాంకేతిక నిపుణులు
ఈ సినిమాతో హీరోగా పరిచయమైన తక్ష్ ముద్రగడ, కృష్ణ పాత్రలో చాలా సహజంగా నటించారు. తొలి సినిమా అని ఎక్కడా అనిపించకుండా, భావోద్వేగాలను ఎంతో పక్వతతో పండించారు. ఇక రూప్స్ పాత్రలో మటిల్డా బజర్ తన నటనతో ప్రాణం పోశారు. వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. దర్శకుడు అజిత్ వాసన్ ఎంచుకున్న పాయింట్ కొత్తగా ఉంది. హారర్ జానర్ను రొమాంటిక్ ఫాంటసీగా మార్చిన తీరు ప్రశంసనీయం. ముఖ్యంగా చిక్కమగళూరు అందాలను కెమెరాలో బంధించిన తీరు సినిమాను రిచ్గా మార్చింది.
మాస్ట్రో ఇళయరాజా మ్యాజిక్
ఈ సినిమా గురించి చెప్పుకోవాలంటే అందరికంటే ముందు సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజా పేరు ప్రస్తావించాలి. లండన్లోని ప్రసిద్ధ బో టై ఆర్కెస్ట్రాతో ఆయన చేయించిన సింఫనీ స్కోర్ సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. కేవలం సంగీతంతోనే కొన్ని సన్నివేశాల్లో ప్రాణం పోశారు. పాటలు మరియు నేపథ్య సంగీతం ప్రేక్షకుడిని ఆ కథలో లీనమయ్యేలా చేస్తాయి. ఇదొక సాధారణ హారర్ థ్రిల్లర్ కాదు, భావోద్వేగాలతో కూడిన ఒక దృశ్య కావ్యం.
విశ్లేషణ
నెమ్మదిగా సాగే కథనం ఇష్టపడే వారికి, క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీస్ కోరుకునే వారికి ఈ సినిమా బాగా నచ్చుతుంది. రెగ్యులర్ మాస్ సినిమాల్లా కాకుండా, చాలా సాఫ్ట్గా, పొయిటిక్గా సాగుతుంది. హారర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా కూడా అవి భయపెట్టేలా కాకుండా, కథలో అంతర్భాగంగా ఉండి ఆలోచింపజేస్తాయి. ప్రేమలో ఉన్నవారు, బ్రేకప్లో ఉన్నవారు లేదా ప్రేమను ఆస్వాదించే వారు ఒక్కసారి ఈ సినిమాపై లుక్ వేయొచ్చు.
రేటింగ్ : 2.5/5