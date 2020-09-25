IPL 2020 Match 7 Live Updates and Live score : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఐపీఎల్ మ్యాచ్ 7 లైవ్ అప్ డేట్స్
IPL 2020 Match 7 Live Updates and Live score : ధోనీ సారధ్యంలోని చెన్నై..శ్రేయాస్ అయ్యర్ సారద్యంలోని డిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఈరోజు తలపడుతున్నాయి. ఆ మ్యాచ్ లైవ్ స్కోర్స్..
IPL 2020 Match 7 Live Updates and Live score : మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ సారధ్యంలోని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్.. శ్రేయాస్ అయ్యర్ సారధ్యంలోని ఢిల్లీ సూపర్ కింగ్స్ జట్ల మధ్య ఐపీఎల్ 2020 లో 7వ మ్యాచ్ ఈరోజు జరుగుతోంది. ఆ మ్యాచ్ లైవ్ విశేషాలు మీకోసం
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ XI స్క్వాడ్:
షేన్ వాట్సన్ - మురళీ విజయ్ - ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్ - సామ్ కుర్రాన్ - రుతురాజ్ గైక్వాడ్ - కేదార్ జాదవ్ - ఎంఎస్ ధోని (సి) (డబ్ల్యూ) - రవీంద్ర జడేజా - పియూష్ చావ్లా - దీపక్ చాహర్ - జోష్ హాజిల్వుడ్
ఢిల్లీ కాపిటల్స్ XI స్క్వాడ్:
స్కార్డ్ - పృథ్వీ షా - శిఖర్ ధావన్ - షిమ్రాన్ హెట్మియర్ - శ్రేయాస్ అయ్యర్ (సి) - రిషబ్ పంత్ (ప) - మార్కస్ స్టోయినిస్ - అక్సర్ పటేల్ - అమిత్ మిశ్రా - అవేష్ ఖాన్ - అన్రిచ్ నార్ట్జే - కగిసో రబాడ
Live Updates
- 25 Sep 2020 3:04 PM GMT
IPL 2020 Match 7 CSK vs DC Live Updates and Live score
ఢిల్లీ బ్యాటింగ్ 113/2 (14.0)
- రుషబ్ పంత్ 9 (9)
- శ్రేయస్ అయ్యర్ 3 (5)
- 25 Sep 2020 3:01 PM GMT
IPL 2020 Match 7 CSK vs DC Live Updates and Live score
ఢిల్లీ బ్యాటింగ్ 109/2 (13.0)
- రుషబ్ పంత్ 1 (3)
- శ్రేయస్ అయ్యర్ 1 (3)
- 25 Sep 2020 2:59 PM GMT
IPL 2020 Match 7 CSK vs DC Live Updates and Live score
మరో వికెట్ కోల్పోయిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్
పృథ్వీ షా 64 (43) అవుట్
- 25 Sep 2020 2:56 PM GMT
IPL 2020 Match 7 CSK vs DC Live Updates and Live score
వంద పరుగులు పూర్తి చేసిన ఢిల్లీ
ఢిల్లీ బ్యాటింగ్ 102/1 (12.0)
- పృథ్వీ షా 64 (42)
- రుషబ్ పంత్ 1 (3)
- 25 Sep 2020 2:54 PM GMT
IPL 2020 Match 7 CSK vs DC Live Updates and Live score
ఢిల్లీ బ్యాటింగ్ 94/1 (11.0)
- పృథ్వీ షా 57 (37)
- రుషబ్ పంత్ 0 (2)
- 25 Sep 2020 2:52 PM GMT
IPL 2020 Match 7 CSK vs DC Live Updates and Live score
తొలి వికెట్ కోల్పోయిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్
శిఖర్ ధావన్ అవుట్ 35 (27)
- 25 Sep 2020 2:48 PM GMT
IPL 2020 Match 7 CSK vs DC Live Updates and Live score
ఢిల్లీ బ్యాటింగ్ 88/0 (10.0)
- పృథ్వీ షా 56 (36)
- శిఖర్ ధావన్ 30 (24)
- 25 Sep 2020 2:47 PM GMT
IPL 2020 Match 7 CSK vs DC Live Updates and Live score
Fifth IPL half-century for Prithvi Shaw.— Cricbuzz (@cricbuzz) September 25, 2020
Runs: 50 | Balls: 35 | Fours: 8 #CSKvDC #IPL2020 pic.twitter.com/nTNtzWEdpS
- 25 Sep 2020 2:46 PM GMT
IPL 2020 Match 7 CSK vs DC Live Updates and Live score
హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న పృథ్వీ షా 50 (35)
- 25 Sep 2020 2:44 PM GMT
IPL 2020 Match 7 CSK vs DC Live Updates and Live score
ఢిల్లీ బ్యాటింగ్ 73/0 (9.0)
- పృథ్వీ షా 49 (34)
- శిఖర్ ధావన్ 22 (20)