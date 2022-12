Hugging: కౌగిలింత వల్ల అద్భుత ప్రయోజనాలు.. తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!

Hugging: మనం ఎవరినైనా ఇష్టపడినప్పుడు లేదా అతని మాటలు, ప్రవర్తన నచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అతడిని కౌగిలించుకుంటాం. అది హృదయానికి, మనస్సుకు ప్రశాంతతని కలిగిస్తుంది. భావోద్వేగాలను వ్యక్తీకరించడానికి ఇది గొప్ప మార్గం. మీరు తల్లిదండ్రులు, సోదరుడు, సోదరి, ప్రేమికుడు లేదా స్నేహితుడిని కౌగిలించుకున్నప్పుడల్లా ప్రేమ భావన చాలా రెట్లు పెరుగుతుంది. అంతేకాదు దీనివల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. 1. మూడ్ మెరుగ్గా ఉంటుంది మీరు సాధారణ మూడ్‌లో ఉన్నప్పటికీ సన్నిహిత వ్యక్తి మిమ్మల్ని కౌగిలించుకుంటే మీ మానసిక స్థితి చాలా రెట్లు మెరుగవుతుంది. అందుకే ప్రతిరోజూ మీ ప్రియమైన వారిని కౌగిలించుకోవాలి. 2. మీరు ఎవరినైనా కౌగిలించుకున్నప్పుడల్లా టెన్షన్ పోతుంది. మీరు రిలాక్స్‌గా ఉంటారు. అనేక రకాల బాధలను మరచిపోతారు. మానసిక ఆరోగ్యానికి ఇది చాలా ముఖ్యం. అందుకే విచారంగా ఉన్న వ్యక్తిని కౌగిలించుకునే ధోరణి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. 3. రక్త ప్రసరణ మెరుగ్గా ఉంటుంది కౌగిలించుకోవడం వల్ల శరీరంలో రక్తం, ఆక్సిజన్ ప్రసరణ పెరుగుతుంది. ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది. మీ అలసటను దూరం చేస్తుంది. దీంతో పాటు శరీర పనితీరు మెరుగవుతుంది. 4. బ్రెయిన్ షార్ప్ తరచుగా కౌగిలించుకునే వ్యక్తులు, వారి జ్ఞాపకశక్తి మెరుగవుతుంది. ఎందుకంటే వారు సంతోషంగా, రిలాక్స్‌గా ఉంటారు. తద్వారా మనస్సుపై సానుకూల ప్రభావం ఉంటుంది. దీని కారణంగా బ్రెయిన్‌ మునుపటి కంటే షార్ప్‌గా మారుతుంది.