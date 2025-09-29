World Heart Day 2025: కుటుంబంలో గుండె జబ్బులు ఉంటే తర్వాత తరానికి ప్రమాదమా ?
World Heart Day 2025: గుండె జబ్బులు ఒక తీవ్రమైన వ్యాధి, కానీ కుటుంబంలో ఎవరికైనా గుండె రోగి ఉన్నప్పుడు ప్రమాద ఘంటికలు మోగుతాయి. కుటుంబ చరిత్రలో ఎవరికైనా గుండె జబ్బులు ఉంటే, తర్వాతి తరంలో గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం పెరగొచ్చు. మీ తల్లిదండ్రులు లేదా తాతయ్య, నానమ్మలకు గుండె జబ్బులు ఉన్నట్లయితే, అది మీ ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుందా అని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, కుటుంబంలో ఎవరికైనా గుండె సమస్య ఉంటే, మిమ్మల్ని మీరు ఎలా సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
గుండె జబ్బుల కుటుంబ చరిత్ర
అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ (AHA), అమెరికన్ స్ట్రోక్ అసోసియేషన్ (ASA) చేసిన అనేక పరిశోధనలు ఈ విషయాన్ని నిర్ధారించాయి. కుటుంబంలో గుండెపోటు లేదా స్ట్రోక్ సంభవించిన వ్యక్తులలో, తర్వాతి తరానికి 1.5 నుండి 2 రెట్లు ఎక్కువ ప్రమాదం ఉండవచ్చు. గుండె రోగి వయసు 55 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రమాదం మరింత పెరుగుతుంది. గుండె జబ్బుల కుటుంబ చరిత్ర ఉండటం అంటే మీకు కూడా గుండె జబ్బులు వస్తాయని కాదు, ఇది కేవలం ఒక హెచ్చరిక మాత్రమే. మీరు మీ గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి.
వ్యక్తిగత ప్రమాదాలను తెలుసుకోవాలి
ముందుగా మీరు మీ కుటుంబ వైద్య చరిత్రను అర్థం చేసుకోవాలి. సాధారణ తనిఖీలు, సరైన సమయంలో సరైన సంరక్షణ గుండె జబ్బులతో పోరాడటానికి సాయపడతాయి. దీనితో పాటు మీరు మీ రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ సకాలంలో తనిఖీ చేయించుకోవాలి. సకాలంలో పరీక్షలు గుండె జబ్బుల లక్షణాలను తెలుసుకోవడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు సాయపడతాయి. కాబట్టి, ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, అలసట వంటి చిన్నపాటి హెచ్చరికలను విస్మరించవద్దు.
ఆహారంపై శ్రద్ధ అవసరం
గుండె ఆరోగ్యానికి సమతుల్య ఆహారం చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువగా వేయించిన ఆహారాలు, రెడ్ మీట్, అధిక చక్కెర ఉన్న ఆహారాలను తినడం మానుకోండి. మీ ప్లేట్లో కూరగాయలు, పండ్లు, పప్పులు, ఓట్స్, తృణధాన్యాలను తప్పకుండా చేర్చండి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు పుష్కలంగా ఉన్న వాల్నట్లు, అవిసె గింజలు, చేపలు గుండెకు మేలు చేస్తాయి.
వ్యాయామం చేయాలి
కుటుంబంలో గుండె సమస్యలు ఉన్నట్లయితే, మిమ్మల్ని మీరు ఫిట్గా, చురుకుగా ఉంచుకోవడం ముఖ్యం. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు నడవండి. యోగా, తేలికపాటి వ్యాయామాలు గుండె కొట్టుకునే వేగాన్ని, బీపీని కంట్రోల్లో ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి
ఒత్తిడి గుండెకు అతి పెద్ద శత్రువు. నిరంతరం ఒత్తిడిలో ఉన్నవారికి గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ధ్యానం, ప్రాణాయామం, మ్యూజిక్ థెరపీ వంటివి ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
సకాలంలో ఆరోగ్య తనిఖీలు చేయించుకోవాలి
గుండె జబ్బుల కుటుంబ చరిత్ర ఉన్నవారు 30 సంవత్సరాల వయస్సు తర్వాత క్రమం తప్పకుండా చెకప్లు చేయించుకోవాలి. రక్తపోటు, షుగర్ లెవల్, కొలెస్ట్రాల్, ఈసీజీ వంటి పరీక్షలు ఎప్పటికప్పుడు చేయించుకోవడం ముఖ్యం.
ధూమపానం, ఆల్కహాల్కు దూరంగా ఉండాలి
ధూమపానం, ఎక్కువగా మద్యం సేవించడం గుండె జబ్బులను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. మీ ఆరోగ్యంపై మీకు శ్రద్ధ ఉంటే, వెంటనే వీటిని మానుకోండి.
మందుల కిట్ను మీ వద్ద ఉంచుకోవాలి
గుండెపోటు లేదా స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్నవారు లేదా ముందు జాగ్రత్తగా అందరూ రెండు మందులను ఎల్లప్పుడూ తమ వద్ద ఉంచుకోవచ్చు. గుండెపోటు లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే వీటిని తీసుకోవడం వల్ల రక్షించబడవచ్చు. ఆస్పిరిన్, సార్బిట్రేట్ 5 ఎంజీ అనేవి అలాంటి రెండు మందులు. గుండెపోటు లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే వీటిని తీసుకోవాలి.