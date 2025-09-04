Oral Health : బ్రష్ చేయగానే నీరు తాగే అలవాటుందా? ఈ విషయం తెలిస్తే ఆ తప్పు మళ్లీ చేయరు
Oral Health : పళ్ళ ఆరోగ్యం చాలా అవసరం. మన శరీర ఆరోగ్యంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఎందుకంటే నోటి ఆరోగ్యం మొత్తం శరీరం ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఉంటుంది. అందుకే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడంతో పాటు దంత వైద్యుడిని కలవడం కూడా అవసరం. దీనితో పాటు ఉదయం, రాత్రి తప్పకుండా పళ్ళు తోముకోవాలి. లేకపోతే పళ్ళ సమస్యల నుంచి గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు రావొచ్చు. అందుకే రోజు పళ్ళు తోముకునే అలవాటును తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి. కానీ చాలామందికి పళ్ళు తోముకున్న వెంటనే నీళ్ళు తాగే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే ఇలా చేయడం మంచిది కాదని చెబుతున్నారు.
నీళ్ళు ఎందుకు తాగకూడదు?
సాధారణంగా పళ్ళు తోముకున్న తర్వాత, టూత్పేస్ట్లో ఉండే ఫ్లోరైడ్ పొర మన పళ్ళపై ఒక సన్నని పొరలా ఉంటుంది. ఈ పొర బ్యాక్టీరియాతో పోరాడి పళ్ళను బలంగా చేస్తుంది. ఫ్లోరైడ్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం పళ్ళను కుహరాల నుంచి రక్షించడం. అలాగే ఇది మన చిగుళ్ళకు హాని కలగకుండా కూడా కాపాడుతుంది. కాబట్టి పళ్ళు తోముకున్న వెంటనే తెలిసి తెలియక చేసే కొన్ని తప్పులు పళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేస్తాయి. అంటే, బ్రష్ చేసిన వెంటనే నీళ్ళు తాగడం లేదా ఎక్కువ నీటితో నోరు శుభ్రం చేసుకోవడం వల్ల ఫ్లోరైడ్ పొర త్వరగా కడిగిపోతుంది. దీని ఫలితంగా టూత్పేస్ట్ పూర్తి ప్రయోజనం లభించదు. అంతేకాకుండా, పళ్ళను కుహరాల నుంచి పూర్తిగా రక్షించలేము.
ఈ పానీయాలను తాగకుండా ఉండండి
దంత వైద్యుల ప్రకారం.. ఫ్లోరైడ్ తన ప్రభావం చూపడానికి కనీసం 10-15 నిమిషాలు పడుతుంది. అప్పుడే అది పళ్ళను బలంగా చేయగలదు. ఆరోగ్యకరమైన పళ్ళు కావాలనుకుంటే, పళ్ళు తోముకున్న తర్వాత కొంత సమయం వేచి ఉండాలి. నీళ్ళు మాత్రమే కాదు, ఒకసారి పళ్ళు తోముకున్న తర్వాత వెంటనే టీ లేదా కాఫీ వంటి పానీయాలను కూడా తాగకుండా ఉండాలి. ఈ అలవాటును పాటిస్తే మీ పళ్ళు బలంగా ఉండటమే కాకుండా చాలా కాలం పాటు కుహరాలు లేకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యకరమైన పళ్ళ కోసం దంత వైద్యులు రోజుకు రెండుసార్లు పళ్ళు తోముకోవాలని సూచిస్తారు. ఇది పళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇలాంటి మంచి అలవాట్లతో మీరు మీ పళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు.