Dinner : ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం.. రాత్రి భోజనం చేయడానికి సరైన సమయం ఇదే

Dinner : ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, పోషకాలు నిండిన ఆహారం తీసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో, సరైన సమయానికి ఆహారం తీసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఉదయం టిఫిన్కు ఒక నిర్దిష్ట సమయం ఉన్నట్లే, రాత్రి భోజనానికి కూడా ఒక టైమ్ టేబుల్ పాటించాలి. చాలా మంది రాత్రి చాలా ఆలస్యంగా భోజనం చేస్తారు. ఈ అలవాటు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. కాబట్టి ఆరోగ్యంగా జీవించాలంటే రాత్రి భోజనాన్ని ఒక నిర్ణీత సమయం లోపలే ముగించాలి.
రాత్రి భోజనానికి సరైన సమయం ఏది?
సాధారణంగా చాలామంది రాత్రి 9 గంటలు దాటిన తర్వాతే డిన్నర్ చేస్తారు. కానీ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే రాత్రి భోజనాన్ని సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల లోపు పూర్తి చేయడం ఉత్తమం. ఈ అలవాటు మన శరీరానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.
త్వరగా భోజనం చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
జీర్ణక్రియ మెరుగు: త్వరగా తింటే, శరీరం నిద్రపోయే ముందు ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసుకోవడానికి తగినంత సమయం లభిస్తుంది. దీనివల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.
మెరుగైన నిద్ర: మనం పడుకోవడానికి 2 నుంచి 3 గంటల ముందు భోజనం పూర్తి చేస్తే, శరీరం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి సమయం దొరుకుతుంది. ఇది నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది. ఆలస్యంగా తింటే జీర్ణక్రియ ఎక్కువ సమయం తీసుకుని, నిద్రకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది.
బరువు నియంత్రణ: రాత్రిపూట త్వరగా భోజనం చేసే అలవాటు బరువును నిర్వహించడానికి కూడా చాలా సహాయకారిగా ఉంటుంది.
హార్మోన్ల సమతుల్యత: సాయంత్రం 6 నుంచి 8 గంటల మధ్య డిన్నర్ చేయడం వల్ల మెలటోనిన్, కార్టిసోల్ వంటి హార్మోన్లు సమతుల్యంగా ఉంటాయి. ఇది శరీరంలోని సిర్కాడియన్ రిథమ్ (నిద్ర-మేల్కొలుపు చక్రం) ను కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. మానసిక స్థితిపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
స్థిరమైన షుగర్ లెవల్స్ : రాత్రిపూట త్వరగా భోజనం చేయడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు స్థిరంగా ఉంటాయి.