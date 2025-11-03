Diabetes: చలికాలంలో షుగర్ ఎందుకు పెరుగుతుంది? డయాబెటిస్ రోగులకు డాక్టర్లు ఇచ్చే సలహాలివే
Diabetes: చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు, వాతావరణంలో మార్పుల కారణంగా మధుమేహం ఉన్నవారిలో రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ పెరగడం సాధారణంగా జరుగుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయినప్పుడు శరీరం వెచ్చగా ఉండటానికి ఎక్కువ శక్తిని వినియోగించుకోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. దీంతో పాటు ఈ సీజన్లో శారీరక శ్రమ తగ్గడం, దాహం వేయకపోయినా నీరు తక్కువగా తాగడం, వేడిని ఇచ్చేందుకు అధిక కొవ్వు, తీపి పదార్థాలు తినాలనే కోరిక పెరగడం వంటి అలవాట్లు కూడా షుగర్ లెవెల్స్ను అదుపు తప్పేలా చేస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో చలికాలంలో డయాబెటిస్ రోగులు తమ ఆరోగ్యాన్ని ఎలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అనే దానిపై ఆరోగ్య నిపుణులు ముఖ్యమైన సూచనలు చేస్తున్నారు.
చలికాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గినప్పుడు, శరీరం లోపలి ఉష్ణోగ్రతను స్థిరంగా ఉంచడానికి ఎక్కువ శక్తిని ఉత్పత్తి చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా శరీరం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయి పెరుగుతుంది. శరీరం వెచ్చదనం కోసం శక్తిని అందించడానికి కాలేయం ఎక్కువ గ్లూకోజ్ను రక్తంలోకి విడుదల చేస్తుంది. సాధారణ వ్యక్తులలో ఈ అదనపు గ్లూకోజ్ ఇన్సులిన్ ద్వారా కంట్రోల్ అవుతుంది. కానీ మధుమేహ రోగులలో ఇన్సులిన్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం లేదా తగినంతగా లేకపోవడం వల్ల రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ వేగంగా పెరుగుతాయి.
చలికాలంలో ఆహారం, జీవనశైలిలో మార్పులు కూడా షుగర్ పెరగడానికి దోహదపడతాయి. చలికాలంలో పరాటాలు, మిఠాయిలు, నెయ్యి, నూనెలో వేయించిన ఆహారం వంటి వేడిని ఇచ్చే, అధిక కొవ్వు ఉన్న పదార్థాలను ఎక్కువగా తినాలని కోరిక పెరుగుతుంది. ఈ భారీ ఆహారం షుగర్ లెవల్స్ అమాంతం పెంచుతుంది. చలి కారణంగా చాలా మంది ఇంట్లోనే ఉండటం వల్ల నడవడం, వ్యాయామం చేయడం తగ్గిపోతుంది. శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ తగ్గి, షుగర్ పెరుగుతుంది.
చలిలో దాహం తక్కువగా వేయడం వల్ల చాలా మంది నీరు తక్కువగా తాగుతారు. దీని వల్ల రక్తం చిక్కబడి, చక్కెర స్థాయిలు మరింత పెరుగుతాయి. సూర్యరశ్మి తక్కువగా ఉండటం వల్ల విటమిన్ డి లోపం ఏర్పడవచ్చు. విటమిన్ డి ఇన్సులిన్ పనితీరును ప్రభావితం చేస్తుంది. ఫలితంగా షుగర్ పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
మధుమేహ రోగులు చలికాలంలో క్రమశిక్షణతో కూడిన దినచర్యను పాటించాలని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ఈ సీజన్లో కనీసం వారానికి 3 నుంచి 5 సార్లు ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో, భోజనం తర్వాత రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. దాహం వేయకపోయినా ప్రతిరోజూ 8 నుండి 9 గ్లాసుల నీటిని తప్పకుండా తాగాలి. డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉండాలి. బయట చలిగా ఉంటే, ఇంట్లోనే 20 నుంచి 30 నిమిషాలు తేలికపాటి నడక, స్ట్రెచింగ్ లేదా యోగా చేయాలి. వేయించిన, కొవ్వు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. గోధుమలతో పాటు బార్లీ లేదా సజ్జలు కలిపిన రొట్టెలు, పప్పులు, కూరగాయలు, సూప్లు, నారింజ, జామ, ఉసిరి వంటి కాలానుగుణ పండ్లను తీసుకోవడం ఉత్తమం.
డయాబెటిస్ రోగులు తమ ఆరోగ్యాన్ని స్థిరంగా ఉంచుకోవడానికి మరికొన్ని అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఉదయం కొంత సమయం పాటు సూర్యరశ్మిలో కూర్చోవాలి. ఇది విటమిన్ డి లోపాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రాత్రి మెంతులను నానబెట్టి, ఉదయం ఆ నీటిని తాగడం చాలా మంచిది. చలి నుంచి పాదాలను కాపాడుకోవడానికి వెచ్చగా ఉంచాలి. షుగర్ లెవల్స్ అకస్మాత్తుగా పెరిగినా లేదా తగ్గిన వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి.