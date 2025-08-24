Health Tips : ఆరోగ్యం, సక్సెస్ కావాలంటే ఉదయం ఏ టైంలో లేవాలో తెలుసా ?
Health Tips : పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడూ రాత్రి త్వరగా పడుకుని, ఉదయం త్వరగా లేవాలని చెబుతుంటారు. కానీ నేడు చాలామంది ఆలస్యంగా పడుకుని, ఆలస్యంగా నిద్రలేస్తున్నారు. కొందరు అయితే తక్కువ సమయం నిద్రపోతున్నారు. ఈ రెండు అలవాట్లు ఆరోగ్యానికి అస్సలు మంచివి కాదు. ఆరోగ్యం బాగా ఉండాలంటే ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు నిద్రపోవడం ఎంత ముఖ్యమో, ఉదయం త్వరగా లేవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. అందరూ ఉదయం త్వరగా లేవాలని చెబుతారు, కానీ ఏ సమయంలో లేవడం మంచిదో మీకు తెలుసా? ఆరోగ్యం, మానసిక స్థితి రెండూ బాగుండాలంటే ఉదయం ఏ సమయంలో లేవాలో తెలుసుకుందాం.
ఉదయం లేవడానికి సరైన సమయం ఏది?
నిపుణుల ప్రకారం.. ఉదయం 5 గంటలకు లేవడం ఉత్తమ సమయం. ఒకవేళ 5 గంటలకు లేవడం సాధ్యం కాకపోతే, ఉదయం 6 గంటల లోపు అయినా లేవాలి. ఉదయం 5 నుండి 6 గంటల మధ్య నిద్రలేవడం చాలా మంచిది. ఈ సమయంలో వాతావరణం ప్రశాంతంగా, కాలుష్య రహితంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఈ సమయంలో లేవడం వల్ల శరీరంలో శక్తి స్థాయిలు పెరుగుతాయి. ఇది మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
ఆలస్యంగా లేవడం వల్ల ఏమి జరుగుతుంది?
ఉదయం 9 నుండి 10 గంటల వరకు నిద్రపోయే వారికి చాలావరకు సోమరితనం, చిరాకు వంటి సమస్యలు వస్తాయి. అంతేకాకుండా, వారికి ఏ పనిలోనూ ఏకాగ్రత ఉండదు. దీనివల్ల ఉదయం లభించే సహజ పోషకాహారాన్ని పొందలేరు, శారీరక కార్యకలాపాలు కూడా చేయలేరు. ఇది ఊబకాయం, మధుమేహం, గుండె జబ్బులకు దారితీయవచ్చు. అంతేకాకుండా, మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపవచ్చు.
ఉదయం త్వరగా లేవడం వల్ల కలిగే లాభాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఉదయం త్వరగా లేవడం వల్ల సానుకూలత పెరుగుతుంది. తాజా గాలిని పీల్చవచ్చు, ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. రోజులోని లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఎక్కువ సమయం దొరుకుతుంది. ఉదయం త్వరగా లేవడం వల్ల శరీరంలో శక్తి స్థాయిలు పెరుగుతాయి. ఉదయం త్వరగా నిద్రలేవడం వల్ల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఉదయం లేవడం వల్ల శరీరంలో విటమిన్ డి లోపం ఉండదు. నిద్ర నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఉదయం త్వరగా నిద్రలేవడం వల్ల బీపీ, కొలెస్ట్రాల్, గుండె సమస్యలు రావు.