Almonds: రోజూ 60గ్రా బాదం తింటే అద్భుతమైన ఫలితాలు.. శాస్త్రవేత్తల పరిశోధన ఏమంటోంది?
బాదం పప్పులు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందుకే వాటిని ‘సూపర్ ఫుడ్’ అని పిలుస్తారు. వీటిలో విటమిన్ E, మాంగనీస్, మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. తాజాగా జరిగిన ఒక పరిశోధనలో రోజుకు కనీసం 60 గ్రాముల బాదం తినడం వల్ల శరీరంలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి తగ్గుతుందని తేలింది.
ఎక్కువ బాదం తింటే లాభాలు
‘ది జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్’ లో ప్రచురితమైన ఈ అధ్యయనం ప్రకారం రోజూ 60గ్రా పైగా బాదం తినడం వల్ల శరీరంలో యాంటీఆక్సిడెంట్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. ఫలితంగా ఆక్సీకరణ ఒత్తిడికి సంబంధించిన సమస్యలు తగ్గి, డీఎన్ఏ రక్షణ మెరుగుపడుతుంది.
ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి అంటే..?
శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ అనే హానికరమైన అణువులు పేరుకుపోయినప్పుడు ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి వస్తుంది. ఇవి కణాలను దెబ్బతీసి వృద్ధాప్యాన్ని వేగవంతం చేస్తాయి. బాదంలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ను ఎదుర్కొని కణాలను కాపాడతాయి.
ధూమపానులపై ప్రయోగం
ఈ అధ్యయనంలో భాగంగా ధూమపానం చేసేవారికి రోజూ 84 గ్రాముల బాదం తినమని సూచించారు. ఫలితంగా, వారిలో డీఎన్ఏ నష్టం 28%, లిపిడ్ పెరాక్సిడేషన్ 34%, డీఎన్ఏ స్ట్రాండ్ బ్రేక్లు 23% తగ్గినట్లు తేలింది. అంటే అధిక ఒత్తిడి పరిస్థితుల్లో కూడా బాదం శక్తివంతమైన రక్షణ ఇస్తుందని స్పష్టమైంది.
నిపుణుల సూచనలు
తక్కువ మోతాదులో బాదం తినడం కూడా ఆరోగ్యానికి మంచిదే. అయితే రోజూ 60 గ్రాములు తింటే ప్రభావం మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వృద్ధాప్యాన్ని ఆలస్యం చేయడంలో, కణాలకు శక్తి అందించడంలో బాదం సహాయపడుతుందని పరిశోధకులు తెలిపారు. అయితే దీని పై మరిన్ని అధ్యయనాలు జరగాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా సూచించారు.
మొత్తానికి, ప్రతిరోజూ కొద్దిగా బాదం తినడం ఆరోగ్యానికి పెట్టుబడిగా చెప్పుకోవచ్చు.