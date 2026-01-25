Watery Eyes : కళ్ల నుంచి పదే పదే నీరు కారుతోందా? అయితే మీరు ప్రమాదంలో ఉన్నట్లే
Watery Eyes : కళ్ల నుంచి అకస్మాత్తుగా నీరు రావడం అనేది చూడటానికి చిన్న సమస్యలా అనిపించినా, అది మన కళ్ల ఆరోగ్యం గురించి శరీరం ఇస్తున్న ఒక పెద్ద హెచ్చరిక. సాధారణంగా దుమ్ము, పొగ, గాలి తగలడం వల్ల లేదా ఎక్కువసేపు ల్యాప్టాప్, టీవీ, మొబైల్ స్క్రీన్లను చూడటం వల్ల కళ్లలో చికాకు పుట్టి నీరు వస్తుంది. కానీ ఇలా పదే పదే జరుగుతుంటే మాత్రం అది అలర్జీలు, కంటి ఇన్ఫెక్షన్లు లేదా కన్నీటి నాళాలలో ఏర్పడిన అడ్డంకులకు సంకేతం కావచ్చు. ముఖ్యంగా వయసు పైబడిన వారిలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, కళ్లు పొడిబారడం కూడా కన్నీళ్లు ఎక్కువగా రావడానికి ఒక ప్రధాన కారణం. కంటి ఉపరితలం పొడిగా మారినప్పుడు, కంటిని తేమగా ఉంచడానికి మన శరీరం ఒత్తిడికి లోనై మరింత ఎక్కువగా కన్నీళ్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనినే 'రిఫ్లెక్స్ టియరింగ్' అని పిలుస్తారు. అలాగే అలర్జిక్ కంజంక్టివైటిస్ ఉన్నప్పుడు కళ్లు ఎర్రబడటం, దురద పెట్టడంతో పాటు విపరీతంగా నీరు కారుతుంది. మరికొన్ని సందర్భాల్లో సైనస్ సమస్యలు ఉన్నా కూడా కళ్లపై ప్రభావం పడి నీరు వస్తుంటుంది.
ఈ సమస్యను నివారించాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. కళ్లలో నీరు వస్తున్నప్పుడు కంటిని బలంగా రుద్దడం అస్సలు చేయకూడదు. దీనివల్ల కనుపాపపై గీతలు పడి ఇన్ఫెక్షన్ పెరిగే అవకాశం ఉంది. మొబైల్ ఫోన్లు వాడేటప్పుడు తరచుగా కళ్లను ఆర్పడం, మధ్యమధ్యలో విశ్రాంతి ఇవ్వడం అలవాటు చేసుకోవాలి. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు సన్ గ్లాసెస్ వాడటం వల్ల దుమ్ము, ధూళి నుంచి కళ్లను రక్షించుకోవచ్చు. మురికి చేతులతో కళ్లను తాకడం మానుకోవాలి.
ఒకవేళ కళ్ల నుంచి నీరు కారడం తగ్గకుండా చాలా రోజులు కొనసాగితే, సొంత వైద్యం చేసుకోకుండా వెంటనే కంటి వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. కన్నీటి నాళాలు మూసుకుపోవడం వంటి తీవ్రమైన సమస్యలు ఉన్నప్పుడు వైద్య చికిత్స తప్పనిసరి. రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం కళ్లను శుభ్రమైన చల్లటి నీటితో కడగడం వల్ల కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. కంటి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించడం అంటే మీ ప్రపంచాన్ని స్పష్టంగా ఉంచుకోవడమే అని గుర్తుంచుకోండి.