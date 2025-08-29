  • Menu
Morning Walk: ఉదయం వాకింగ్ వెళ్లేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేస్తున్నారా? అలా చేస్తే లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువ!

Highlights

Morning Walk: వాకింగ్ అనేది ఒక సింపుల్ వ్యాయామం. ఇది మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచడంతో పాటు, ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. బరువు తగ్గడం, గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడడం, ఒత్తిడి తగ్గడం వంటి అనేక లాభాలు వాకింగ్ వల్ల కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం పూట ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో, స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకుంటూ వాకింగ్ చేయడం మరింత ఉత్తమం. అయితే, ఉదయం వాకింగ్‌కు వెళ్లేటప్పుడు కొన్ని తప్పులు చేయడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం బదులు నష్టమే ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఆ తప్పులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. నీళ్లు తాగకుండా వెళ్లడం

ఉదయం వాకింగ్‌కు వెళ్లే ముందు నీళ్లు తాగడం చాలా ముఖ్యం. చాలామంది ఈ విషయాన్ని విస్మరిస్తుంటారు. నీళ్లు తాగకుండా వాకింగ్‌కు వెళ్లడం వల్ల శరీరం త్వరగా అలసిపోతుంది, డీహైడ్రేషన్‌కు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, వాకింగ్‌కు వెళ్లే 15-20 నిమిషాల ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగడం మంచిది.

2. ఖాళీ కడుపుతో ఎక్కువసేపు వాకింగ్ చేయడం

ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో ఎక్కువసేపు నడవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గిపోవచ్చు. దీనివల్ల తల తిరగడం, అలసట లేదా తలనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ఒకవేళ మీరు 20 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సమయం వాకింగ్ చేయాలనుకుంటే, వాకింగ్‌కు ముందు అరటిపండు, నానబెట్టిన వేరుశెనగలు లేదా కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల శరీరానికి తగిన శక్తి లభిస్తుంది.

3. వార్మప్ చేయకుండా వెళ్లడం

వాకింగ్ చేసే ముందు శరీరాన్ని వార్మప్ చేయకపోవడం వల్ల కండరాలు, కీళ్లపై ఒత్తిడి పడుతుంది. ఇది గాయాలకు దారితీయవచ్చు. అందుకే, వాకింగ్ మొదలుపెట్టే ముందు కనీసం రెండు నుంచి ఐదు నిమిషాల పాటు శరీరాన్ని స్ట్రెచ్ చేయడం లేదా వార్మప్ చేయడం చాలా అవసరం.

4. ఖాళీ కడుపుతో కాఫీ తాగడం

కొందరు వాకింగ్‌కు వెళ్లే ముందు శక్తి కోసం ఒక కప్పు కాఫీ తాగుతారు. కానీ ఖాళీ కడుపుతో కెఫిన్ తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. దీనివల్ల ఎసిడిటీ, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. కాబట్టి వాకింగ్ పూర్తయ్యాక, అల్పాహారం తిన్న తర్వాతే కాఫీ తాగడం ఉత్తమం.

5. టాయిలెట్‌కు వెళ్లకుండా ఉండటం

వాకింగ్‌కు వెళ్లే ముందు టాయిలెట్‌కు వెళ్లకుండా ఉండటం ఆరోగ్యానికి హానికరం. దీనివల్ల కడుపు సమస్యలు, మూత్రనాళంలో ఇన్ఫెక్షన్ (UTI) వంటివి రావచ్చు. కాబట్టి, వాకింగ్‌కు వెళ్లే ముందు తప్పకుండా వాష్‌రూమ్‌కు వెళ్లి రండి. అప్పుడు మీరు ప్రశాంతంగా వాకింగ్ చేయగలుగుతారు.

