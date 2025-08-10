Vitamin B12: విటమిన్ బీ12 లోపం ఉందా? ఇలా చెక్ చేసుకోండి!

  • Menu
Vitamin B12: విటమిన్ బీ12 అనేది శరీరం తానే ఉత్పత్తి చేసుకోలేని, ఆహారముతో అందించాల్సిన ముఖ్యమైన పోషకం. అయితే ఈ విటమిన్ లోపం చాలామందిలో కనిపిస్తుంది.

Vitamin B12: విటమిన్ బీ12 అనేది శరీరం తానే ఉత్పత్తి చేసుకోలేని, ఆహారముతో అందించాల్సిన ముఖ్యమైన పోషకం. అయితే ఈ విటమిన్ లోపం చాలామందిలో కనిపిస్తుంది. బీ12 లోపం ఉన్నట్లయితే శరీరంలో కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఎదురవుతాయి. వాటిని గుర్తించి, ముందస్తుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం.

బీ12 లోపం సంకేతాలు:

వణుకు: నరాలు బలహీనపడటంతో చేతులు, కాళ్ల వణుకు, తిమ్మిర్లు పట్టే లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.

అలసట: మెటబాలిక్ రేటు తగ్గిపోవడం వలన శరీరం అలసటగా ఉంటుంది.

చర్మం రంగు మార్పు: ఎర్ర రక్తకణాల ఉత్పత్తి తగ్గడంతో చర్మం పసుపు రంగులోకి మారడం, పెదవులు పొడిబారడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి.

కీళ్ల, మెడ నొప్పులు: ఎముకలకు అవసరమైన బీ12 లోపంతో కీళ్ల నొప్పులు, వెన్ను నొప్పులు తలెత్తడం సాధారణం.

గుండె ఉత్పాతం పెరగడం: హార్ట్ రేట్ పెరిగి గుండె దడగా అనిపించడం కూడా బీ12 లోపం లక్షణం కావచ్చు.

జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవాలి?

బీ12 లోపాన్ని తగ్గించేందుకు చేపలు, మాంసం, పెరుగు, గుడ్లు, ఆకుకూరలు, యాపిల్, అరటి వంటి ఆహారాలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. రోజూ కొంతసేపు ఎండలో నిలవటం కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ లక్షణాలు మీరే గమనిస్తే, డాక్టర్ సలహా తీసుకుని సరైన పరీక్షలు చేయించుకోవడం మేలు. సమయానుకూలంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే, బీ12 లోపం వల్ల కలిగే అనారోగ్య సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు.

