Viral Cough vs Pollution Cough: దగ్గు వేధిస్తోందా? అది వైరస్ ఇన్ఫెక్షనా లేక వాయు కాలుష్యమా? ఇలా గుర్తించండి!
Viral Cough vs Pollution Cough: మీకు వస్తున్న దగ్గు కాలుష్యం వల్ల వస్తుందా లేక వైరల్ ఇన్ఫెక్షనా? ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలను ఎలా గుర్తించాలి? నిపుణులైన పల్మనాలజిస్టులు చెబుతున్న కీలక లక్షణాలు మరియు జాగ్రత్తలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Viral Cough vs Pollution Cough: మారుతున్న వాతావరణం, పెరుగుతున్న కాలుష్యం కారణంగా ప్రస్తుతం ప్రతి ఇంట్లోనూ ఎవరో ఒకరు దగ్గుతో బాధపడుతున్నారు. అయితే, మీకు వస్తున్న దగ్గు సాధారణ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తుందా లేక గాలిలోని ధూళి కణాల వల్ల వస్తుందా అన్నది తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కారణాన్ని బట్టి చికిత్స మారడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
కాలుష్య దగ్గు (Pollution Cough) లక్షణాలు:
గాలిలో ఉండే PM 2.5 కణాలు, ధూళి, పొగ వల్ల వచ్చే దగ్గును ఇలా గుర్తించవచ్చు:
సమయం: మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు లేదా ట్రాఫిక్లో ఉన్నప్పుడు దగ్గు పెరుగుతుంది. ఇంటికి రాగానే కాస్త ఉపశమనం లభిస్తుంది.
తీరు: ఇది ప్రధానంగా పొడి దగ్గులా ఉంటుంది.
అదనపు లక్షణాలు: గొంతులో గీర, కళ్లు మండటం, కళ్ల నుండి నీరు కారడం మరియు ఛాతీలో బిగుతుగా అనిపించడం.
ఎవరికి ముప్పు?: ఆస్తమా, అలర్జీ సమస్యలు ఉన్నవారిపై దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
వైరల్ దగ్గు (Viral Cough) లక్షణాలు:
ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చే దగ్గు సాధారణంగా ఇతర అనారోగ్య లక్షణాలతో కూడి ఉంటుంది:
తీరు: మొదట పొడిగా ప్రారంభమై, రెండు మూడు రోజుల తర్వాత కఫంతో కూడిన దగ్గుగా మారుతుంది.
అదనపు లక్షణాలు: దగ్గుతో పాటు జ్వరం, గొంతు నొప్పి, ముక్కు కారడం, విపరీతమైన అలసట మరియు ఒళ్లు నొప్పులు ఉంటాయి.
కాలపరిమితి: ఇది సాధారణంగా వారం నుండి పది రోజుల్లో తగ్గుముఖం పడుతుంది.
ముఖ్యమైన వ్యత్యాసాలు: ఒకే చూపులో
|లక్షణం
|కాలుష్య దగ్గు
|వైరల్ దగ్గు
|జ్వరం
|ఉండదు
|ఖచ్చితంగా ఉంటుంది
|దగ్గు తీరు
|పొడి దగ్గు (Dry Cough)
|కఫంతో కూడిన దగ్గు (Wet Cough)
|పరిసరాలు
|బయటకు వెళ్తే పెరుగుతుంది
|రోజంతా ఉంటుంది
|ఇతర లక్షణాలు
|కళ్ల మంటలు, అలర్జీ
|ఒళ్లు నొప్పులు, జలుబు
వైద్యుడిని ఎప్పుడు సంప్రదించాలి?
కింది లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా పల్మనాలజిస్టును కలవండి:
♦ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలోనూ శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమవ్వడం.
♦ దగ్గులో రక్తం పడటం.
♦ తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి లేదా ఆక్సిజన్ స్థాయిలు పడిపోవడం.
♦ దగ్గు వారం కంటే ఎక్కువ కాలం వేధిస్తుండటం.
ముందస్తు జాగ్రత్త: బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు తప్పనిసరిగా N95 మాస్క్ ధరించండి. తగినంత నీరు తాగుతూ హైడ్రేటెడ్గా ఉండండి.