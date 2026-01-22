Tulasi Tips: ఇంట్లో తులసి మొక్క ఎండిపోయిందా? పీకేసే ముందు ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి.. చేస్తే దరిద్రం వెన్నాడుతుంది!
మీ ఇంట్లో తులసి మొక్క ఎండిపోయిందా? అయితే జాగ్రత్త! ఎలా పడితే అలా పీకేస్తే దరిద్రం చుట్టుముట్టే ప్రమాదం ఉంది. తులసిని తొలగించేటప్పుడు పాటించాల్సిన నియమాలు, వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్న సూచనలు ఇవే..
హిందూ సంప్రదాయంలో తులసి మొక్కను కేవలం ఒక మొక్కగా కాకుండా సాక్షాత్తూ మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా, 'తులసి మాత'గా కొలుస్తారు. తులసి దళం లేనిదే ఆ విష్ణుమూర్తి పూజ కూడా పూర్తికాదు. అయితే, కొన్నిసార్లు వాతావరణ మార్పుల వల్ల లేదా ఇతర కారణాల వల్ల ఇంట్లోని తులసి మొక్క ఎండిపోతుంటుంది. ఇలా ఎండిపోయిన మొక్కను తొలగించే క్రమంలో చేసే పొరపాట్లు కుటుంబంపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయని వాస్తు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎండిపోయిన తులసిని ఎలా తొలగించాలి?
చాలామంది ఎండిపోయిన తులసి మొక్కను సాదాసీదాగా పీకేసి చెత్తకుండీలోనో లేదా రోడ్డు మీదో పారేస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తులు (Negative Energy) చేరి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. శాస్త్రం ప్రకారం తులసిని ఎలా తొలగించాలంటే:
స్నానం తప్పనిసరి: తులసిని తొలగించే ముందు పవిత్రంగా స్నానం చేసి, మనసులో శ్రీకృష్ణుడిని లేదా విష్ణుమూర్తిని ధ్యానించాలి.
క్షమాపణ కోరుతూ: మొక్కను తీసేటప్పుడు తెలిసి తెలియక చేసిన తప్పులను క్షమించమని కోరుకుంటూ, భక్తితో తీసుకోవాలి.
నిమజ్జనం లేదా భూస్థాపితం: ఎండిపోయిన మొక్కను ఒక పేపర్లో చుట్టి ప్రవహించే నదిలో నిమజ్జనం చేయడం ఉత్తమం. అది సాధ్యం కాకపోతే, ఎవరూ తొక్కని చోట భూమిలో గుంత తీసి పాతిపెట్టాలి.
ఈ మంత్రాన్ని పఠించండి: మొక్కను తొలగించే సమయంలో "ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ" అనే మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల దోషాలు తొలగిపోతాయి.
ఏ రోజుల్లో తొలగించడం శుభకరం?
ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తులసి మొక్కను పీకేయకూడదు. వాస్తు పండితుల ప్రకారం కొన్ని ప్రత్యేక రోజుల్లో మాత్రమే ఎండిపోయిన మొక్కను నిమజ్జనం చేయాలి:
గురువారం
ఏకాదశి
పౌర్ణమి
అమావాస్య
ఈ రోజుల్లో పైన చెప్పిన విధంగా నిమజ్జనం చేయడం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
ఆలయాలకు అప్పగించేటప్పుడు..
కొందరు ఎండిపోయిన మొక్కలను సాయిబాబా ఆలయాలకు లేదా ఇతర విష్ణు ఆలయాలకు తీసుకువెళ్లి ఇస్తుంటారు. అలా చేసేటప్పుడు కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో, నియమబద్ధంగా వ్యవహరించడం వల్ల ఆ వాసుదేవుని కృపకు పాత్రులవుతారు.