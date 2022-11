Health Tips: ఇలా ఆవిరి పీల్చారంటే జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి బహు పరార్‌..!

X Health Tips: ఇలా ఆవిరి పీల్చారంటే జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి బహు పరార్‌..! Highlights Health Tips: చలికాలంలో తరచుగా ప్రజలు దగ్గు, జలుబు, గొంతునొప్పి సమస్యలని ఎదుర్కొంటారు.

Health Tips: చలికాలంలో తరచుగా ప్రజలు దగ్గు, జలుబు, గొంతునొప్పి సమస్యలని ఎదుర్కొంటారు. ఇలాంటి సమయంలో చాలామంది ఆవిరి తీసుకుంటారు. ఇది మూసుకున్న ముక్కును తెరుస్తుంది. తర్వాత మీరు బాగా ఊపిరి పీల్చుకోవచ్చు. అయితే నీటితో మాత్రమే ఆవిరిని తీసుకుంటే చాలా తక్కువ ప్రయోజనం లభిస్తుంది. కానీ ఈ నీటిలో కొన్ని పదార్థాలని జోడిస్తే ఆవిరి మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. సెలెరీ గింజలు

తొందరగా జలుబు నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే నీటిలో ఒకటి నుంచి రెండు చెంచాల సెలెరీ గింజలని జోడించాలి. వీటిలో యాంటీ-ఆక్సిడెంట్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. దీనివల్ల శ్వాస నాళంలో పేరుకుపోయిన కఫాన్ని తొలగిస్తుంది. జలుబు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీని కోసం, ఒక పాత్రలో నీరు, సెలరీ గింజలని వేసి మరిగించాలి. ఆవిరి బయటకు రావడం ప్రారంభించినప్పుడు గ్యాస్‌ను ఆపివేసి టవల్ సహాయంతో ఆవిరిని తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల జలుబు, గొంతునొప్పి నుంచి వెంటనే ఉపశమనం పొందుతారు. తులసి

ఇంట్లో తులసి మొక్క ఉంటే తులసి ఆకుల ఆవిరిని తీసుకోవచ్చు. దగ్గు, జలుబులో సమయంలో చాలామంది తులసి, అల్లం టీని త్రాగడానికి ఇష్టపడతారు. అయితే తులసి నీళ్లతో ఆవిరి పట్టడం వల్ల చాలా ఉపశమనం లభిస్తుంది. తులసి ఆకులను నీటిలో వేసి మరిగించి ఆపై గ్యాస్‌ను ఆపివేసి ఆ నీటిఆవిరి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల జలుబు, దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.