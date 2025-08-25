Tooth Extraction: దంతాలు తీయించుకున్నారా? అయితే ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
Tooth Extraction: దంతాలు తీయించుకోవడం అనేది ఒక సాధారణ ప్రక్రియ. పుచ్చిపోయిన దంతాలు, చిగుళ్ల సమస్యలు, లేదా దెబ్బతిన్న దంతాలను తొలగించడానికి ఈ ప్రక్రియ చేస్తారు. అయితే, ఈ ప్రక్రియ తర్వాత సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. దంతాలు తీయించుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అనే విషయాలను డెంటిస్ట్లు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దంతాలు తీయించుకోవడం ఎందుకు అవసరం?
దంతాలను తొలగించడానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి. లోతైన పుచ్చు, తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్, పగిలిన లేదా బలహీనమైన దంతాలు, లేదా ఆర్థోడాంటిక్ ట్రీట్మెంట్ కోసం స్థలం చేయడానికి కూడా దంతాలను తొలగిస్తారు. సాధారణంగా దంతాలను తొలగించే ప్రక్రియ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది:
సాధారణ ఎక్స్ట్రాక్షన్ : ఈ పద్ధతిలో దంతం తేలికగా కనిపిస్తుంది, దానిని సులభంగా తొలగించవచ్చు.
సర్జికల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ : ఈ పద్ధతిలో దంతం చిగుళ్లలో లేదా మూలంలో చిక్కుకున్నప్పుడు చిన్న శస్త్రచికిత్స అవసరం అవుతుంది.
దంతాలు తీయించుకోవడం వల్ల కలిగే లాభాలు, నష్టాలు
దంతాలను తొలగించడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ముందుగా, ఇది నోటి ఇన్ఫెక్షన్, నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. పుచ్చిపోయిన లేదా బలహీనమైన దంతాలు ఇతర దంతాలను కూడా ప్రభావితం చేయగలవు. వాటిని తొలగించడం ద్వారా నోటి ఆరోగ్యం మొత్తం మెరుగుపడుతుంది. అదనంగా, ఓరల్ సర్జరీ లేదా ఆర్థోడాంటిక్ ట్రీట్మెంట్ సమయంలో స్థలం కోసం కూడా దంతాలను తొలగిస్తారు. అయితే, ఈ ప్రక్రియలో కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో ఇన్ఫెక్షన్, ఎక్కువసేపు రక్తం కారడం, వాపు, నొప్పి, కొన్నిసార్లు నరాలకు గాయాలు కావడం వంటివి జరగవచ్చు. అందుకే డాక్టర్ సలహా, సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరం.
దంతాలు తీయించుకున్న తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
పత్తిని నొక్కి ఉంచండి: దంతాలు తీయించుకున్న తర్వాత కొంతసేపు రక్తం రావడం సాధారణం. కాబట్టి, ఆ ప్రదేశంలో డాక్టర్ ఇచ్చిన పత్తిని గట్టిగా నొక్కి ఉంచండి.
వేడి నీరు, పుక్కిలించడం మానుకోండి: మొదటి 24 గంటల వరకు వేడి నీరు లేదా పుక్కిలించడం వంటివి చేయకండి. ఇది గాయాన్ని దెబ్బతీస్తుంది.
తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోండి: వేడి లేదా కఠినమైన ఆహారం తినకుండా, మెత్తటి, తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోండి.
పొగతాగడం, మద్యం మానుకోండి: ఈ సమయంలో పొగతాగడం, మద్యం తాగడం పూర్తిగా మానుకోండి. ఇవి గాయాన్ని ఇబ్బంది పెడతాయి.
నొప్పిని తగ్గించడానికి: నొప్పి లేదా వాపు ఉంటే, డాక్టర్ సూచించిన పెయిన్ కిల్లర్లను ఉపయోగించండి.
బ్రెషింగ్ చేయవద్దు: గాయం ఉన్న చోట బ్రష్ లేదా ఫుడ్ ఫ్లాస్ ఉపయోగించవద్దు. మెల్లగా బ్రషింగ్ చేయడం, నోరు శుభ్రం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టండి.
డాక్టర్ సూచనలు పాటించండి: ఈ సమయంలో డాక్టర్ సూచనలను తప్పకుండా పాటించడం చాలా ముఖ్యం.
ఇంకా కొన్ని ముఖ్యమైన చిట్కాలు
తగినంత నీరు తాగండి. పుల్లని లేదా మసాలాలు ఉన్న ఆహారం తినవద్దు. గాయం నుంచి ఎక్కువ రక్తం వస్తుంటే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించండి. డాక్టర్ చెప్పిన సమయంలో తప్పకుండా ఫాలో-అప్కు వెళ్లండి. ఏదైనా అసాధారణ లక్షణం లేదా తీవ్రమైన నొప్పి ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ సలహా తీసుకోండి.