Ridge Gourd: లివర్ డిటాక్స్ కావాలంటే ఈ కూరగాయను వారానికి ఒకసారి తినండి
Ridge Gourd: వర్షాకాలం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది, కానీ ఈ వాతావరణంలో రోగాలు ఎక్కువగా వ్యాపిస్తాయి.
Ridge Gourd: వర్షాకాలం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది, కానీ ఈ వాతావరణంలో రోగాలు ఎక్కువగా వ్యాపిస్తాయి. దగ్గు, జలుబు, గొంతులో కఫం వంటి సీజనల్ వ్యాధులు రావడం సర్వసాధారణం. ఇలాంటి సీజనల్ వ్యాధులను నివారించడానికి నిపుణులు కూరగాయలు తినమని సిఫార్సు చేస్తారు. అయితే, అన్ని కూరగాయలు అందరికీ నచ్చవు. కానీ, ఒక కూరగాయ మన శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షిస్తుంది. అంతేకాకుండా, అన్ని కూరగాయల నుండి లభించే పోషకాలను ఇది అందిస్తుంది. ఆ కూరగాయ మరేదో కాదు, అది బీరకాయ. ఈ కూరగాయలో అన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. బీరకాయ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో, అది ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బీరకాయను ఎందుకు తినాలి?
బీరకాయ పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం, ఫోలేట్ వంటి విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, బీరకాయలో అధిక నీటి శాతం ఉంటుంది. కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే వర్షాకాలంలో ఇది శరీరానికి తేలికగా ఉంటుంది. విషాన్ని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. వర్షాకాలంలో దీనిని మీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది
వర్షాకాలంలో ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరల్ వ్యాధుల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో, బీరకాయ వంటి ఆకుపచ్చ కూరగాయలను తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. బీరకాయలో విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇవి శరీర రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసి, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. తద్వారా రోగాల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
జీర్ణక్రియకు మంచిది
వర్షాకాలంలో జీర్ణ శక్తి బలహీనపడటం సర్వసాధారణం. అయితే, బీరకాయ తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. తద్వారా కడుపులో అసౌకర్యం ఉండదు. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ మలబద్ధకం, గ్యాస్, వాయువు వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది.
బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది
ఇటీవల చాలామంది ఊబకాయం వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. దీనిని సులభంగా తగ్గించుకోవడానికి బీరకాయను తినాలి. ఇందులో తక్కువ కేలరీలు మరియు అధిక ఫైబర్ ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. ఈ కారణంగా, ఇది బరువు తగ్గడానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దీనిని తినడం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయదు, తద్వారా ఎక్కువగా తినే అలవాటు కూడా తగ్గుతుంది.
మధుమేహ రోగులకు మంచిది
బీరకాయలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. దీని వల్ల బీరకాయ తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయి నియంత్రణలో ఉంటుంది. అందుకే మధుమేహ రోగులకు ఈ కూరగాయ చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇందులో అధిక ఫైబర్ ఉండటం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది.
లివర్ డిటాక్స్
కాలేయం మన శరీరంలో రెండవ అతిపెద్ద అవయవం. ఈ కూరగాయ కాలేయం ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా, బీరకాయ కాలేయాన్ని నిర్విషీకరణ చేయడం ద్వారా అందులో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.