Dry Cough: పొడి దగ్గుకి ఈ వంటింటి చిట్కాలు సూపర్.. తక్షణమే నొప్పి నుంచి ఉపశమనం..!

Dry Cough: వాతావరణం మారిన వెంటనే జలుబు, దగ్గు సమస్య మొదలవుతుంది. ఒక్కసారి దగ్గు మొదలైందంటే ఆపడం చాలా కష్టం. కఫంతో కూడిన దగ్గులో కానీ పొడి దగ్గులో కానీ గొంతులో మంట, నొప్పి ఉంటుంది. పొడి దగ్గు చాలా ప్రమాదకరమైనది కూడా. ఇది నిద్రలో ఎక్కువ సమస్యలను సృష్టిస్తుంది. దగ్గుకు చాలా మందులు ఉన్నప్పటికీ వీటికంటే సమర్థవంతమైన నివారణలు ఇంట్లోనే ఉన్నాయి. సహజ పద్ధతుల ద్వారా పొడి దగ్గును వదిలించుకోవచ్చు. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. అతిమధురం

అతి మధురంలో అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. దగ్గు మందుల తయారీలో దీనిని వాడుతారు. దీనిని ఉడకబెట్టి కషాయం తయారుచేసి తాగాలి. దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొడి దగ్గును నయం చేయడానికి ఈ రెసిపీ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వెల్లుల్లి

వెల్లుల్లిలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్నాయి. వెల్లుల్లిని ఉపయోగించడం వల్ల దగ్గు సమస్యను అధిగమించవచ్చు. పచ్చి వెల్లుల్లి మొగ్గను గోరువెచ్చని పాలు, పసుపుతో కలిపి తీసుకోవాలి. రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఈ రెసిపీని ప్రయత్నించండి. వెంటనే ఉపశమనం పొందుతారు. తేనె

పొడి దగ్గులో శ్లేష్మం ఉండదు. ఈ పరిస్థితిలో నిమ్మ, తేనె కలిపి తాగడం వల్ల దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వేడి టీ లేదా నిమ్మకాయ నీటిలో తేనె కలుపుకుని తాగడం వల్ల పొడి దగ్గు సమస్య తీరుతుంది. అల్లం

అల్లం కూడా దగ్గుని తగ్గిస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ వైరల్ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇది దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందడంలో సహాయపడుతుంది. అల్లం టీ లేదా డికాక్షన్ తాగడం వల్ల దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. గొంతు నొప్పి, మంట కూడా తగ్గుతాయి.